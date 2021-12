Les prochaines séries de smartphones Samsung Galaxy A toutes étanches ?

L’étanchéité est une caractéristique principalement réservée aux smartphones les plus haut de gamme, mais il semble que Samsung ait décidé de le proposer pour des modèles bien plus abordables comme ceux des séries Galaxy A, pour mieux concurrencer Xiaomi ou Oppo, par exemple.

Tous les smartphones les plus haut de gamme proposent une certification contre l’eau et la poussière ce qui les rend totalement étanche en cas d’immersion et garantie un fonctionnement de l’appareil après un tel traitement. Certains plus modestes profitent également d’une étanchéité à l’image des Asus Zenfone 8, Google Pixel 5 et Pixel 6, Samsung Galaxy A52, Galaxy A52s 5G, Galaxy A72, par exemple. Ceux-ci sont certifiés IP67 ou IP68 alors que d’autres proposent seulement une résistance aux éclaboussures, comme de nombreux mobiles de la marque Xiaomi. L’année prochaine, Samsung veut marquer sa différence et proposer la certification étanche sur des appareils plus abordables.

Tous étanches à partir du Galaxy A33 ?

C’est du moins ce que relève The Elec après une entrevue avec Samsung qui pourrait ainsi proposer cette caractéristique sur plusieurs mobiles de la série des Galaxy A. Toutefois, tous ne seraient pas concernés, peut-être seulement à partir du Galaxy A33 ce qui signifie que les Galaxy A13 et Galaxy A23 n’en bénéficieraient pas. Selon certains analystes, cela expliquerait la rumeur comme quoi il n’y a pas de port audio jack pour brancher un casque sur le Galaxy A33 envisagé. Cette possibilité de proposer l’étanchéité sur des appareils plus abordables est le fruit d’une remise en question au niveau stratégique face à la concurrence qui propose souvent une résistance aux éclaboussures ainsi que la mise en place d’un nouveau processus de fabrication qui permettrait d’obtenir une étanchéité à faible coût.

Nous devrions voir les prochains modèles de smartphones dans les prochains mois et voir si effectivement, ils profitent de cette nouvelle caractéristique particulièrement appréciée des utilisateurs. Cela pourrait ainsi marquer une différence significative avec la concurrence si celle-ci ne rehausse pas non plus parallèlement son niveau de protection, car, il est tout à fait possible que des marques comme Xiaomi, Poco, Oppo ou realme propose des choses intéressantes dans ce domaine.