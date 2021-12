Samsung Galaxy A52s : achetez-le en promotion avec 89€ de remise et recevez-le avant Noël !

Envie d’un nouveau Samsung Galaxy A52s à Noël ? Bonne nouvelle car nous vous avons trouvé une offre qui fait chuter son prix avec en plus une livraison encore garantie pour Noël ! Mais dépêchez-vous car cette offre ne sera pas disponible très longtemps.

Le prix du Samsung Galaxy A52s chute sur la boutique Samsung d’Amazon

Si vous êtes à la recherche du meilleur bon plan du moment, pour acheter le Samsung Galaxy A52s au meilleur prix, vous êtes au bon endroit. Vous trouverez cet excellent smartphone sur la boutique Samsung d’Amazon à 370€ seulement alors qu’il est vendu à 459€ sur le site du constructeur Samsung. Economisez ainsi 89€ immédiatement. La remise est directement appliquée, aucune condition n’est demandée pour en profiter.

Le revendeur étant Samsung lui-même, vous pouvez réaliser votre achat sereinement sans aucun risque. De plus, Amazon garantie encore la livraison avant Noël. Pour vous faire plaisir ou pour offrir, vous l’aurez en tant et en heure pour le déposer sous le sapin. Mais ne tardez pas trop, car les stocks sont certainement très limités.

Pourquoi choisir l’excellent Samsung Galaxy A52s à 370€ ?

Nous avons testé le Samsung Galaxy A52s en octobre dernier. Nous avons apprécié sa polyvalence et l’expérience de navigation qu’il offre. Il s’agit d’une version améliorée du Galaxy A52 classique. Le A52s est plus puissant et possède une fiche technique plus solide.

Il est équipé d’un grand écran Amoled de 6.5 pouces. Il propose une fréquence de rafraichissement de 120 Hz alors que les mobiles concurrents de cette gamme montent généralement qu’à 90 Hz. Il embarque un processeur Snapdragon 778G de chez Qualcomm ainsi que 6 Go de RAM et un espace de stockage de 128 Go. Le modèle proposé en promotion aujourd’hui est de couleur blanche.

Si vous êtes amateurs de photo, sachez qu’il est équipé de 4 capteurs photo dont un capteur principal de 64 mégapixels, un capteur ultra grand angle de 12 mégapixels, un capteur macro de 5 mégapixels ainsi qu’un capteur de profondeur de 5 mégapixels. Niveau alimentation vous ne serez pas déçus non plus, car il possède une batterie de 4500 mAh compatible avec la charge rapide 25 W.