Le futur realme GT 2 Pro commence à livrer quelques indiscrétions

La marque realme devrait prochainement annoncer l’arrivée sur les marchés d’un nouveau smartphone. Il devrait s’agir du GT 2 Pro. Une photo montrerait la présence d’une caméra sous l’écran en façade tandis qu’un autre mobile de la série GT a été aperçu dans les listes de l’organisme TENAA livrant quelques informations sur ses caractéristiques techniques. En voici tous les détails.

Il y a quelques jours, une image de ce qui pourrait bien être le futur smartphone haut de gamme de realme, le GT 2 Pro apparaissait sur les réseaux sociaux. Nous pouvons y voir l’arrière de l’appareil qui se présente un peu comme le Google Nexus 6P sorti en 2015 mais aussi un peu comme les Pixel 6 et Pixel 6 Pro, plus récents avec une large barre dans le dos abritant les capteurs photo du smartphone. Nous pouvons également remarquer les profils plats du smartphone, inspirés certainement de ceux des iPhone 12 et iPhone 13 repris déjà par quelques mobiles sous Android comme le Motorola edge 20 ou le Reno6 de Oppo, par exemple.

Une version avec une caméra sous l’écran

Une photo de face, cette fois, de ce qui pourrait bien être le realme GT 2 Pro est apparue sur la toile. La caméra frontale est sous l’écran ce qui permet de profiter d’une surface d’affichage totale, sans encoche, ni poinçon. La personne à l’origine de la publication précise que le mobile en question sera décliné en deux versions, l’une avec une caméra sous l’écran et l’autre avec un poinçon, plus classique. Les deux devraient tout de même profiter d’une dalle AMOLED 120 Hz. Realme ne serait pas le premier à proposer cette technologie puisque ZTE l’a rendue disponible sur l’Axon 20, l’Axon 30 et que Samsung le propose aussi sur le Galaxy Z Fold3 en attendant d’autres fabricants.

Realme GT, RMX3310 à venir ?

Un smartphone portant la référence RMX3310 a été mis au jour sur les listes de certification de l’organisme TENAA. Nous y apprenons que l’appareil mesure 162,9x75,8x8,6 mm pour un poids de 199,8 grammes. Il est alimenté par une batterie à double cellule de 2440 mAh chacune semblant indiquer qu’il sera possible de supporter la charge rapide au moins de 65 watts. Nous pouvons aussi lire sur la fiche publiée par TENAA que l’appareil disposera d’un écran AMOLED FHD+ de 6,62 pouces avec, certainement, même si cela n’est pas précisé, une fréquence de rafraîchissement élevée. La capacité de stockage sera de 128 ou 256 Go selon le modèle choisi. Il embarquera une configuration photo de 50+8+2 mégapixels avec un capteur à selfie de 16 mégapixels. Son processeur sera une puce dont l’un des cœurs sera cadencé à 2,8 GHz et devrait être un Snapdragon 8 Gen 1. Il pourrait s’agir d’une déclinaison du realme GT 2 Pro.

Comptez sur nous pour vous tenir au courant dès que nous aurons plus d’informations sur ces nouveaux smartphones à venir.