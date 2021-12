Huawei lèvera officiellement le voile sur le smartphone pliant P50 Pocket le 23 décembre

La semaine dernière nous vous invitions à être attentif dans les prochains jours pour suivre la présentation de ce qui aurait pu être le Huawei Mate V, mais finalement, grâce à une affiche publiée par Huawei, nous apprenons qu’il s’agira du Huawei P50 Pocket qui sera officialisé le 23 décembre.

Le prochain smartphone pliant du géant chinois Huawei ne s’appellera pas Mate V, mais P50 Pocket, pour faire référence à la série des smartphones P50 annoncée plus tôt cette année, uniquement, pour le moment sur le marché chinois. L’international attend toujours une date de commercialisation du P50 ou du P50 Pro. La semaine dernière, une image avait fuité sur le réseau social Weibo montrant une partie de ce qui semblait être un smartphone pliant sur le principe du clapet, comme le Samsung Galaxy Z Flip3 ou le Motorola Razr. Jusqu’ici, Huawei commercialise actuellement trois smartphones pliants, le Mate Xs, le Mate X et le Mate X2, mais, avec ce nouveau modèle propose une nouvelle solution de pliure.

Une charnière plus fiable que les précédentes

Le smartphone Huawei P50 Pocket sera donc un mobile qui se replie dans le sens horizontal. Il se dit qu’il embarquera une charnière contenant moins de pièces que les précédentes générations de smartphones à clapet, ce qui la rendrait bon marché et plus fiable. En outre, il semblerait que l’on ne voit pas la pliure du côté de l’écran, ce qui serait une bonne chose et la crainte des utilisateurs de voir leur image gâchée par une mauvaise colorimétrie. D’après les images postées sur le réseau social Weibo, il se pourrait que l’appareil soit proposé en blanc et en doré. En outre, le mobile pourrait disposer de deux grands objectifs au dos reprenant le design de l’arrière du P50 pour légitimer son appartenance cette série.

Quelles caractéristiques techniques sont attendues ?

Très peu d’informations circulent concernant la fiche technique que pourrait présenter le Huawei P50 Pocket. On peut raisonnablement penser que son écran sera au format 21:9 lorsqu’il sera totalement déployé, ouvert, mesurant alors entre 6,5 et 6,7 pouces en diagonale. Il n’est pas certain qu’il supporte la 5G. En effet, cela va dépendre du chipset installé à l’intérieur. Si Huawei arrive à avoir assez de puces Kirin 9000 (compatible 5G), l’entreprise devrait l’y intégrer, mais sinon, elle devra peut-être se tourner vers la version 4G du Snapdragon 888, comme pour les Huawei P50 et P50 Pro qui pourraient être destinés à l’international. Il reste moins de 10 jours à attendre avant de tout savoir sur ce Huawei P50 Pocket.

