Huawei promet une annonce fin décembre pour un smartphone pliant à clapet

L’année 2021 devait être celle des smartphones pliants pour toutes les marques et finalement, seul Samsung aurait renouvelé son offre dans ce domaine alors que les autres se montrent encore trop frileux pour sortir leur modèle. Huawei commercialise deux smartphones pliants peu abordables et pourrait présenter d’ici fin décembre un nouveau téléphone mobile pliant à clapet. En voici tous les détails.

Une rumeur vient du réseau social chinois Weibo et fait état de la présentation d’un nouveau smartphone par la marque Huawei qui aurait lieu le 23 décembre. Le mobile en question pourrait porter le nom de Mate V qui serait l’appareil « star » de cet évènement, mais d'autres dispositifs seraient également annoncés par le géant chinois dont des télévisions, des ordinateurs ou des bracelets connectés. Cette théorie d’une présentation juste avant Noël est étayée par un autre pronostiqueur sur le même réseau social, mais semblant avoir d’autres sources.

Un brevet déposé pour un mobile doté un caloduc pliant

Nous savons que Huawei a déposé plusieurs brevets pour la conception de smartphones pliants et récemment, le site LetsGoDigital a pu mettre la main sur des documents émanant de l’OMPI (Office Mondial de la propriété intellectuelle) qui détaille les caractéristiques techniques d’une charnière se voulant à la fois solide, mais aussi intégrant un système de caloduc pouvant supporter le pliage et permettant de refroidir les composants internes de l’appareil. Selon le site, la technologie serait prête pour être adaptée à une production de masse, semblant être à un stade plutôt avancé.

Trop tard pour la présentation de décembre ?

Toutefois, même si cette technologie mise en lumière est prête, il est peut-être trop tard pour que le Huawei Mate V, si c’est bien lui qui sera officiellement présenté le 23 décembre, puisse en profiter. Le délai semble effectivement très court à moins que le géant chinois ne fasse qu’une annonce et rende l’appareil réellement disponible plusieurs semaines plus tard, mais cela ne ressemble pas beaucoup aux habitudes de Huawei qui a plutôt de coutume de présenter les produits qui sont ensuite disponibles quelques jours plus tard en boutique ou en vente en ligne.