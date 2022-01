Honor 50 Lite : découvrez où l’acheter en promotion et au meilleur prix !

Le constructeur Honor revient en force depuis quelques semaines et a mis sur le marché son tout dernier smartphone l’Honor 50 Lite. Ce modèle performant, au très bon rapport qualité prix est déjà en promotion quelques jours après sa sortie. On va vous dévoiler chez quel marchand vous le trouverez en promotion et au meilleur prix actuellement.

Honor 50 Lite : disponible en promotion à moins de 270€ chez Amazon

Disponible depuis fin octobre 2021, avec l’Honor 50 Lite, le constructeur Honor revient sur le devant de la scène. Depuis sa séparation avec Huawei, les smartphones Honor reviennent dans la course car ils peuvent désormais bénéficier de tous les services Google. Proposé à sa sortie à 299€, il est déjà possible de le trouver en promotion. Ainsi, avec une remise immédiate de 30€, vous le trouverez sur la boutique Honor d’Amazon à 269€ seulement. Faites une économie immédiate en choisissant Amazon pour votre achat.

Si besoin, Amazon vous propose un paiement en 4 fois sans frais. Cette facilité de paiement est la bienvenue en ce début d’année 2022. Profitez également d’une livraison gratuite mais également des retours gratuits. L’Honor 50 Lite proposé en promotion aujourd’hui possède un espace de stockage de 128 Go et est de couleur noire.

La fiche technique et les caractéristiques de l’Honor 50 Lite

L'Honor 50 Lite est une déclinaison de l’Honor 50 que nous avons pu tester. Il pèse 192 g et mesure 161,8 x 74,7 x 8,5 mm. Un port jack et un port USB Type-C 2.0 sont disponibles sur l'appareil. L'appareil dispose de deux emplacements pour les cartes nano SIM. Au niveau de l'affichage, l'écran de l'Honor 50 Lite, propose une dalle LCD avec un taux de rafraîchissement de 60 Hz, 6,67 pouces de diagonale et 2376 X 1080 px de définition. À noter que l'écran est aussi enrichi d'un capteur d'empreintes digitales pour le déverrouiller.

Voici quelques infos qui intéresseront les photographes amateurs : cinq modules photos sont présents sur l'Honor 50 Lite, quatre modules arrière et un module frontal pour saisir des selfies réussis. L'objectif principal possède une résolution de 64 Mpx et une ouverture relative de f/1.9. Le deuxième objectif arrière se caractérise, lui, par une résolution de 8 Mpx et par une ouverture relative de f/2.4. Pour sa part, le troisième objectif arrière intègre 2 Mpx de résolution et une ouverture relative de f/2.4. Le dernier objectif arrière a quant à lui une résolution de 2 Mpx et une ouverture relative de f/2.4. En ce qui concerne l'objectif avant, il est doté de 16 Mpx de résolution. Enregistrez ou lisez vos clips vidéo en 1080p.

Son Soc Snapdragon 662 est épaulé par une RAM de 6 Go et une mémoire interne de 128 Go. Cette puce a un processeur 8 cœurs cadencé à 2,4 GHz. Le portable fonctionne sous Android 11. Côté autonomie, sa batterie d'une capacité de 4 300 mAh est compatible avec une charge rapide de 66 W.