Galaxy S21 FE : les dernières infos et rumeurs avant la présentation officielle

Il y a quelques semaines, le leaker Jon Prosser qui est à l’origine de plusieurs « fuites » concernant ce smartphone avait affirmé que la firme coréenne procéderait à une présentation officielle du Galaxy S21 FE dès le 4 janvier 2022, à la veille de l’ouverture du CES. Cette date marquerait également le début des précommandes en vue d’un lancement sur le marché international dès le 11 janvier 2022.



Ce calendrier semble se confirmer, puisque ce 29 décembre, OnLeaks, un autre leaker bien connu, a évoqué les mêmes dates dans un tweet. Mieux, sur Cdiscount et Auchan, des pages de vente du Samsung Galaxy S21 FE sont déjà en ligne et évoquent une disponibilité à l’achat (précommande sûrement) dès le 4 janvier 2022.

Dans son dernier tweet, OnLeaks a également évoqué le prix de vente de la Fan Edition des Galaxy S21 Series sur le marché français. Selon ses informations, le constructeur coréen aurait choisi de reprendre exactement les mêmes prix que pour les Galaxy S20 FE 5G à leur sortie en 2020, soit :

Des prix corroborés par la page de vente d’Auchan, mais qui diffèrent légèrement de ceux mis en avant par Cdiscount (729 € pour la première version, et 799 € pour la seconde).

A ce stade, difficile de savoir quelle source est la bonne.

