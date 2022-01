Realme GT 2 Pro : une fiche musclée pour ce nouveau Smartphone haut de gamme

La marque realme a présenté son nouveau smartphone comme fer de lance, le GT 2 Pro. Celui-ci veut concurrencer les modèles haut de gamme des autres constructeurs en montrant une configuration plutôt musclée dans un design assez sobre. Le realme GT 2 est aussi officiel. En voici tous les détails.

Contrairement à ce qui était pressenti, ce n’est pas le design du realme GT 2 pro que nous vous avions montré début décembre et dont les lignes du smartphone sont directement inspirées des Google Nexus 6P ou des récents Google Pixel 6 ou Pixel 6 Pro. Non, finalement, c’est avec un design beaucoup plus classique que le realme GT 2 Pro se présente. En effet, son bloc optique ressemble à d’autres avec deux capteurs principaux intégrés au sein de cercle d’un diamètre identique et associé à un troisième capteur, sur la plaque, mais légèrement décalé. Pour autant, notez qu’il s’agit du premier smartphone au monde à utiliser du polymère biosourcé ce qui fait dire à la marque que la conception de sa coque arrière a permis de réduire l’empreinte carbone de 35,5% par rapport à un modèle classique. En outre, sachez aussi que realme utilise des matériaux recyclables et de l’encre à base de soja pour l’emballage de l’appareil.

Quels composants pour faire face à la concurrence ?

Techniquement, le realme GT 2 Pro s’appuie sur un écran AMOLED de 10 bits compatible HDR10+ et embarque la technologie LPTO 2.0 ce qui lui permet d’avoir une fréquence de rafraîchissement variable entre 1 et 120 Hz selon les besoins. Pour fonctionner, le mobile est équipé d’une puce Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 gravée en 4 nm que l’on va trouver sur tous les modèles les plus haut de gamme de cette année dont le Xiaomi 12 déjà annoncé profite. Pour les photos, le realme GT 2 Pro utilise un capteur principal de 50 mégapixels Sony IMX766 avec un stabilisateur, comme sur le OnePlus 9 Pro, par exemple, mais aussi le Oppo Find X3 Pro, le Oppo Reno6 Pro ou le OnePlus Nord 2, par exemple. À côté, il y a un autre capteur de 50 mégapixels signé Samsung cette fois capable de prendre des images sur 150 degrés. Un mode Fisheye est prévu dans l’application Appareil photo. Notez également que l’appareil dispose d’un dernier capteur dédié à la microscopie, comme le Find X3 Pro. Pour alimenter tout cela, le realme GT 2 Pro s’appuie sur une batterie d’une capacité de 5000 mAh supportant la charge à 67 watts. Le mobile propose un son stéréo compatible Dolby Atmos et fonctionne sous Android 12 avec une surcouche logicielle realme UI 3.0.

Un realme GT 2 moins puissant

Le realme GT 2 (tout court) a aussi été présenté. Il embarque les mêmes composants que la version Pro mais propose un écran AMOLED E4 120 Hz, un Snapdragon 888 et un système de refroidissement par vapeur en acier inoxydable. Notez aussi le remplacement du second capteur photo par un module de 8 mégapixels.

Le nouveau smartphone realme GT 2 Pro sera proposé en plusieurs versions : 8+128 Go, 12+256 Go ou 12+512 Go pour des prix encore inconnus qui devraient être prochainement annoncés par la marque ainsi que pour le realme GT 2. Ils seront proposés en blanc, vert, noir ou bleu.