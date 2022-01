Samsung Galaxy S20 FE : une remise exceptionnelle de 160€ fait chuter son prix

Avec la sortie du tout nouveau Samsung Galaxy S21 FE, on voit déjà le prix de son prédécesseur le Samsung Galaxy S20 FE chuter de manière impressionnante. Toujours aussi performant et avec une fiche technique solide, grâce à une réduction immédiate de 160€, son prix baisse et passe en dessous de la barre des 500€ ! Découvrez vite les détails de cette offre.

Le Samsung Galaxy S20 FE est en promotion à moins de 500€ après la sortie du Galaxy S21 FE

Même si le tout dernier Samsung Galaxy S21 FE profite d’une belle offre de lancement avec un cadeau d’une valeur de 150€ offert, il faut tout de même débourser 759€ pour se l’offrir. Si vous n’avez pas le budget, sachez que son prédécesseur le Samsung Galaxy S20 FE en a profité pour être en promotion. Vous le trouverez aujourd’hui chez Boulanger à -24%. Ainsi son prix chute de 659€ à 499€ seulement ! Economisez immédiatement 160€ en l’achetant chez Boulanger. C’est le bon moment pour profiter de ce bon plan car les stocks ne sont pas illimités.

Chez Boulanger, profitez également du retrait en magasin ou de la livraison gratuite ainsi que d’une garantie de 2 ans sur votre smartphone Samsung. De plus, un paiement en plusieurs fois est également disponible, de quoi alléger votre budget. Ce bon plan fait partie des meilleures ventes de l’enseigne du moment. Vous pouvez réaliser votre achat en toute sérénité.

Le Samsung Galaxy S20 FE : performant et séduisant

Le Samsung Galaxy S20 FE proposé en promotion est bleu. Il pèse 190 g et mesure 159,8 x 74,5 x 8,44 mm. Concernant l'étanchéité de votre portable, ce smartphone est certifié par la norme IP68, une protection contre les poussières et l'eau. Quant aux connecteurs, il est doté d'un port jack et d'un port USB Type-C 3.1. Ce portable est dual SIM (nano SIM). Le smartphone Galaxy S20 FE est équipé d'un écran Super AMOLED d'une diagonale de 6,50 pouces, de 2400 X 1080 px de définition et d'un taux de rafraîchissement de 120 Hz. À noter que l'écran est par ailleurs enrichi d'un lecteur d'empreintes digitales pour vous authentifier.

Quatre modules photos sont présents sur le Galaxy S20 FE, trois à l'arrière et un à l'avant. L'objectif principal possède 12 Mpx de résolution et une ouverture relative de f/1.8. Quant à lui, le deuxième objectif arrière a 12 Mpx de résolution et une ouverture relative de f/2.2. Le dernier objectif arrière se caractérise pour sa part par une résolution de 8 Mpx et par une ouverture relative de f/2.4. En ce qui concerne l'objectif frontal, il est doté de 32 Mpx de résolution. Du côté des vidéos, le mobile est capable d'enregistrer en 4K. Cet appareil est doté d'un stabilisateur optique.

Son SoC Exynos 990 de Samsung est appuyé par une RAM de 6 Go et d’un espace de stockage de 128 Go. L'appareil est équipé d'un processeur 8 cœurs cadencé à 2,73 GHz. Du point de vue connectivité et réseau, le portable est doté de la 4G ainsi que du wifi Wi-Fi 6. L'appareil est livré sous la version Android 10 Q. Sa batterie d'une capacité de 4 500 mAh est compatible avec la charge sans fil ou une charge rapide de 15 W.