Le lancement de l’iPhone SE 3 semble prévu pour le mois d’avril au plus tard

L’iPhone SE 3 sera le futur smartphone économique chez Apple et selon une personne bien informée, il semble que son lancement soit prévu pour le mois de mars ou d’avril au plus tard. En voici tous les détails.

Le dernier smartphone Apple iPhone SE 2020 a été lancé justement dans le courant de l’année 2020 et reprend le design de l’iPhone 8. Il semble que son successeur ne soit plus très loin d’une officialisation par la firme de Cupertino, c’est du moins ce que pense Mark Gruman de Bloomberg qui indique dans le journal qu’Apple prévoirait de lancer l’iPhone SE 3 en mars ou en avril. Un événement en ligne serait alors organisé pour ce lancement qui devrait aussi compter sur la présentation d’autres produits de la marque, ne serait-ce que pour annoncer des mises à jour ou de nouveaux coloris, par exemple.

Quelles caractéristiques techniques sont attendues ?

L’iPhone SE 3 proposerait certainement une nouvelle puce telle que le A14 Bionic ou le A15 Bionic d’Apple ce qui ferait de ce mobile l’un des plus puissants au monde dans la catégorie des mobiles compacts. Il serait compatible avec les réseaux de télécommunication 5G. Il embarquerait une capacité de 3 Go en mémoire vive et proposerait la fonctionnalité TouchID pour s’identifier et déverrouiller le mobile. Celui-ci devrait arborer un design assez similaire à son prédécesseur et donc à l’iPhone 8. Les rumeurs font état de la présence d’un écran de 4,7 pouces et d’un seul capteur photo à l’arrière, comme l’actuel iPhone SE 2020.

Avec cette nouvelle version, Apple colle à son calendrier de présentation pour les modèles SE, soit un nouveau modèle tous les deux ans. Si celle-ci arrive bien avant l’été 2022, le prochain sera prévu pour le printemps 2024 et certaines personnes pensent déjà savoir qu’il s’appuiera sur le design de l’iPhone XR et qu’il sera équipé d’un écran plus grand. D’ici là, il nous reste à patienter jusqu’à la présentation officielle de l’iPhone SE 3 et voir s’il tient ses promesses aussi bien technologiques qu’ergonomiques.

