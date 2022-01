SOLDES : où trouver l'iPhone 13, l'iPhone 11 et l'iPhone 12 au meilleur prix ?

Vous avez décidé de vous offrir un nouvel iPhone pour les soldes, mais hésitez encore entre l’iPhone 11, l’iPhone 12 et l’iPhone 13 tous proposés à des prix particulièrement intéressants ? Voici quelques éléments comparés croisés pour vous aider à faire votre choix.

Tous les derniers iPhone sont déclinés en différents coloris et ça, c’est un peu l’affaire de chacun. Pour ce qui concerne la compacité, le plus petit appareil est l’iPhone 12 qui ne pèse que 162 grammes contre 174 grammes pour l’iPhone 13 et 194 grammes pour l’iPhone 11. En outre, il est aussi le plus fin avec 7,4 mm contre 7,65 mm pour l’iPhone 13 et 8,3 mm pour l’iPhone 11. Ses autres dimensions sont identiques à celles de l’iPhone 13, soit 146,7 mm de haut pour 71,5 mm de large, l’iPhone 11 étant plus haut et plus large. Ils sont tous certifiés IP68, donc totalement étanches à l’eau et à la poussière. Ils proposent du Wi-Fi 6, mais seuls les iPhone 12 et iPhone 13 sont compatibles 5G.

Lequel est le plus performant ?

Si vous cherchez l’iPhone le plus performant de notre comparatif, c’est l’iPhone 13 qui devance les deux autres avec son chipset Apple A15 Bionic contre un A14 Bionic sur l’iPhone 12 et un A13 Bionic sur l’iPhone 11. Tous profitent de 4 Go de mémoire vive, mais celle de l’iPhone 13 est plus rapide, s’appuyant sur la norme LPDDR5. Concernant l’espace de stockage, ce dernier commence à 128 Go et monte jusqu’à 512 Go sans possibilité d’aller plus loin là où les deux autres proposent un minimum de 64 Go pour atteindre au maximum 256 Go. Les capteurs photo des iPhone 12 et iPhone 11 sont identiques avec tout de même un traitement logiciel supérieur pour le premier et donc des clichés plus réussis. L’iPhone 13 dispose aussi de deux capteurs de 12 mégapixels, mais dont un est stabilisé et avec une petite pincée d’optimisation pour aller encore plus loin que sur le précédent modèle.

Si l’iPhone 11 propose un écran avec une dalle LCD offrant une définition de 828x1792 pixels compatible HDR10, ceux des iPhone 12 et iPhone 13 sont bien supérieurs profitant d’une dalle AMOLED aussi sur 6,1 pouces et affichant une meilleure définition de 1170x2532 pixels pour plus de lisibilité. Tous sont limités à une fréquence de rafraîchissement de 60 Hz. Notez la compatibilité avec les formats HDR10+ et Dolby Vision pour les iPhone 12 et iPhone 13.