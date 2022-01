Samsung confirme la date de la présentation de la série des Galaxy S22, tout ce que l’on sait : caractéristiques, design et prix

Cela fait plusieurs mois que les smartphones de la série Galaxy S22 sont l’objet de toutes les attentions pour savoir ce qu’ils vont pouvoir proposer aussi bien en termes de design que de caractéristiques techniques, sans oublier les fonctionnalités et les prix. Samsung a confirmé la date de la présentation qui aura lieu le 9 février prochain. Voici tout ce que nous savons à leur sujet.

C’est une image qui ne laisse aucun doute que la firme sud-coréenne a posté sur la toile dévoilant ainsi la date de l’annonce officielle des prochains smartphones Galaxy S22. Comme la précédente série, les S22 seront au nombre de trois : le Galaxy S22, le Galaxy S22 Plus et le Galaxy S22 Ultra. Ils viennent logiquement succéder aux Galaxy S21, Galaxy S21 Plus et Galaxy S21 Ultra. Une vidéo sur la plateforme YouTube a également été mise en ligne. La séquence proposée par la marque annonce que le nouveau téléphone sera équipé d’un appareil photo capable de capturer un maximum de luminosité pour des photos de nuit de toute beauté et plus encore. La lumière semble être une nouvelle fois au centre de toutes les attentions notamment pour la partie photographie, mais Samsung pourrait aussi étonner son monde avec le chipset intégré au sein des Galaxy S22, l’Exynos 2200.

Quelles caractéristiques techniques pour le Galaxy S22 ?

Le Samsung Galaxy S22 sera équipé d’un écran de 6,1 pouces AMOLED avec une définition de 1080x2340 pixels et une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz alors qu’il mesure 6,2 pouces sur le Galaxy S21. Il disposera de la puce Exynos 2200 développée par Samsung et gravée en 4 nm avec 8 Go de mémoire vive et une capacité de stockage de 128 ou 256 Go d’espace de stockage. Celle-ci ne sera pas extensible comme sur les précédents modèles, ce qui est toujours un peu regrettable.

Le mobile fonctionnera avec une batterie d’une capacité de 3700 mAh sans précision pour le moment sur la puissance de recharge, mais cela ne devrait pas dépasser les 25 watts, le constructeur sud-coréen accusant un retard certain par rapport à des marques comme Xiaomi, Oppo, Huawei ou realme dans ce domaine. La partie photo est confiée à une configuration 50+12+10 mégapixels avec un objectif frontal de 10 mégapixels.

Le mobile est Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, NFC et certifié IP68. Il mesure 146x70,6x7,6 mm pour un poids de 167 grammes. Le Samsung Galaxy S22 serait proposé à un prix de 849 € avec 128 Go d’espace de stockage interne et à 899 € pour la version embarquant 256 Go. Les premiers modèles pourraient être disponibles à partir du 25 février.

La fiche technique du Galaxy S22 Plus avant l’heure

Pour le Galaxy S22 Plus, Samsung propose des éléments communs avec le Galaxy S22. Ils partagent leur chipset, la capacité de RAM, de stockage en mémoire, l’impossibilité de l’étendre, les capteurs photo à l’arrière, mais aussi à l’avant. Ils disposent également de la même connectivité.

Par contre, l’écran du Galaxy S22 Plus est plus grand puisqu’il mesure 6,6 pouces, toujours sur une dalle AMOLED de 1080x2340 pixels rafraîchit à 120 Hz. Il sera alimenté par une batterie ayant une capacité de 4500 mAh. Étant donné qu’il a un écran plus que le Galaxy S22, il est aussi plus imposant, mesurant 157,4x75,8x7,64 mm pour un poids de 195 grammes. Il est aussi certifié IP68.

Le Galaxy S22 Plus pourrait être annoncé à un prix de 1049 € pour la version 128 Go alors que celle qui dispose de 256 Go d’espace de stockage interne serait disponible à 1099 €, aussi à partir du 25 février.

Galaxy S22 Ultra, la version la plus aboutie et livrée avec un stylet

Le Galaxy S22 Ultra devrait représenter l’aboutissement de longues de recherche et de développement pour Samsung puisque le fabricant a décidé d’en faire une vitrine technologique tel un smartphone pouvant supporter l’utilisation d’un stylet, repris sur la série Galaxy Note que la marque a décidé d’arrêter. Le Galaxy S22 Ultra sera donc livré avec le S Pen qui peut se ranger à l’intérieur du châssis de l’appareil, comme sur les Galaxy Note. Il s’appuie sur le même processeur que les Galaxy S22 et S22 Plus avec 8 ou 12 Go de mémoire vive et une capacité de stockage de 128, 256 ou 512 Go.

Il sera équipé d’un écran très grand de 6,8 pouces sur une dalle AMOLED 1440x3080 pixels ayant une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz. Il sera alimenté par une batterie d’une capacité de 5000 mAh et profite d’une large connectivité ainsi que d’une certification IP68.

Pour les photos, le Galaxy S22 Ultra dispose d’un capteur principal de 108 mégapixels avec un capteur de 12 mégapixels pour les prises de vue en mode grand-angle et deux autres objectifs de 10 mégapixels. La caméra frontale utilise un capteur de 40 mégapixels, comme les S20 Ultra et S21 Ultra. Il se dit que Samsung pourrait annoncer le Galaxy S22 Ultra de 8+128 Go à un prix de 1249 €, qu’il faudrait compter sur un tarif de 1349 € pour la version 12+256 Go et de 1449 € pour la version 12+512 Go.

Bien qu’il s’agisse de rumeurs persistantes et souvent corroborées par différentes sources, il faut tout de même attendre la confirmation de la part de Samsung et plus particulièrement sur les prix qui pourraient être différents étant donné qu’il s’agit là de tarifs pour l’Europe. Toutes les réponses seront apportées le 9 février.