Forfait mobile : Les trois promotions 5Go à 5€ par mois sans condition de durée !

À la recherche d'un forfait mobile à prix mini ? Découvrez dans cet article les trois offres promotionnelles sans engagement à maximum 5€ par mois sans condition de durée mises en avant par les opérateurs Syma Mobile, RED by SFR et Bouygues Telecom !

Syma Mobile : 5Go à 4,90€

L'opérateur Syma Mobile met à disposition en ce moment son forfait pas cher Le cinq à 4,90€ par mois, tarif valable même au-delà de la première année ! L'offre Le cinq vous permet de profiter de 5Go en France métropolitaine et d'utiliser jusqu'à 3Go (inclus) lorsque vous voyagez au sein de l'Union européenne et des DOM, mais également en Islande, en Norvège et au Liechtenstein !

Depuis l'ensemble de ces destinations, vous aurez l'opportunité de communiquer autant que vous le souhaitez grâce à l'illimité. L'opérateur vous permet en outre d'appeler et d'envoyer vos SMS/MMS sans compter depuis la Métropole vers les numéros des DOM.

Quelques options payantes sont disponibles (Internet 3Go en 4G / Appels illimités / etc.) afin de compléter vos garanties. Ces dernières peuvent être activées et désactivées d'un mois à l'autre en toute simplicité, n'hésitez pas à vous renseigner.

RED by SFR : 5Go à prix rond

Chez RED by SFR, le forfait RED 5Go est au prix de 5€ par mois, sans condition de durée. Pour saisir cette offre promotionnelle, il faudra vous décider avant lundi prochain, le 7 février - minuit !

Vous pourrez alors surfer sur le net à hauteur de 5Go en France métropolitaine et disposer de 6Go pour rester connecté lors de vos séjours au sein de l'Union européenne et des DOM. L'opérateur vous offre l'opportunité d'opter pour 20Go à l'International (UE/DOM/USA/Canada) en vous acquittant de 5€ supplémentaires, soit pour 10€ par mois.

Par ailleurs, vous pourrez communiquer de manière illimitée partout au sein de l'Union européenne et plus précisément depuis la Métropole de la façon suivante :

appels illimités vers les numéros de la Métropole et des DOM (hors Mayotte)

SMS et MMS illimités vers les numéros de la Métropole

Bouygues Telecom : 5Go à 4,99€

Bouygues Telecom, quant à lui, vous permet de souscrire à sa série spéciale B&You 5Go à 4,99€ par mois- et pas que la première année d'abonnement - jusqu'au mardi 8 février prochain inclus !

Vous profiterez de 5Go en France comme en Europe et dans les DOM ainsi que de l'illimité pour communiquer à votre convenance depuis l'ensemble de ces destinations.

Chez Bouygues Telecom aussi vous pouvez agrémenter votre forfait mobile B&You avec certaines options payantes mises à dispositions telles que l'Équipe et l'Option internet illimité le week-end. Le premier mois d'abonnement vous sera offert !