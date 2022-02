Forfait mobile : Dernier jour pour les promos RED by SFR dès 5€ par mois

Vous arrivez juste à temps pour craquer pour un forfait mobile pas cher et sans engagement de durée grâce aux bonnes affaires immanquables de RED by SFR ! Ne tardez pas une seconde de plus, vous n'avez que jusqu'à ce lundi 7 février à minuit pour profiter de ces promotions.

Craquez pour un mini forfait à 5 €/mois

La promotion RED 5Go à 5€ par mois est l'offre mobile à ne pas manquer si vous êtes un petit d'utilisateur d'internet ! Ce bon plan sans engagement et sans condition de durée est valable jusqu'au 7 février inclus.

En optant pour cette offre mobile sans engagement, vous pourrez consommer jusqu'à hauteur de 5Go par mois en France métropolitaine et 6Go en Europe et DOM. Ses appels, SMS et MMS illimités dans la métropole, depuis les départements d'Outre-mer et depuis toute l'UE vous permettront de contacter vos proches sans compter.

40Go de 4G à 10€

Les 5Go ne suffiront pas à couvrir vos usages Internet chaque mois, RED commercialise d'autres forfaits illimités dont l'offre 40Go à 10€ par mois.

Cet abonnement mobile sans engagement comprend 40 Go de data, et ce, dans la métropole. De plus, si cette offre mobile illimitée vous convainc, vous pourrez bénéficier de 7 Go de data (inclus) depuis l'Outre-Mer et depuis l'Union européenne. Si vous vous laissez convaincre par ce forfait de téléphone 4G+, vous aurez en plus tout le loisir d'appeler et d'envoyer des SMS/MMS sans compter en France métropolitaine, depuis les DOM et depuis l'Union européenne.

Si vous désirez encore plus de gigas chaque mois, vous pourrez choisir entre les formules suivantes :

70Go en France + 12Go depuis l'UE et les DOM à 13€/mois

100Go en France + 14Go depuis l'UE et les DOM à 15€/mois

130Go en France + 17Go depuis l'UE et les DOM à 19€/mois :

De plus, les services offerts avec forfaits de téléphone illimité incluent des appels, SMS et MMS illimités, et ce, dans l'Hexagone, depuis l'Outre-Mer et depuis l'Union européenne.

Une nouvelle option pour l'international

L'opérateur RED by SFR vous propose une nouvelle option pour vos consommations internet en voyage en Europe, DOM, USA et Canada. Depuis ces destinations, vous pourrez en effet consommer jusqu'à hauteur de 20Go en ajoutantun complément de 5€ à votre forfait mobile RED.