Après les Honor 60 et Honor 60 Pro, la marque présentera le Honor 60 SE plus abordable

Début décembre, la marque Honor présentait les nouveaux smartphones Premium Honor 60 et Honor 60 Pro. Un autre de cette série était attendu, mais finalement, il devrait être présenté dans les prochains jours, s’agissant du Honor 60 SE se voulant plus abordable. En voici tous les détails.

C’était le 1er décembre 2021 que Honor a organisé une conférence de présentation virtuelle pour annoncer la commercialisation de sa nouvelle gamme, les Honor 60 dont le Honor 60 et le Honor 60 Pro composent cette série. Plusieurs rumeurs disaient qu’un autre mobile serait aussi présenté à ce moment-là, mais finalement, il n’en fut rien. Le Honor 60 SE, c’est son nom, est pensé pour les plus petits budgets et il pourrait être officialisé le 8 février, si on en croit le CMO de la marque qui a posté un message sur le réseau social Weibo indiquant la présentation d’un nouveau produit de la série Honor 60.

Pourquoi un Honor 60 SE ?

Le nom de Honor 60 SE n’est pas confirmé, mais la série précédente comportait un tel modèle dans ses rangs, uniquement commercialisé en Chine. Pourtant, un téléphone mobile portant la référence GIA-AN00 a été récemment approuvé par l’agence chinoise 3C et un peu plus tard vu dans les listes des résultats de l’outil de mesure de performances Geekbench. Plusieurs personnes pensent qu’il s’agirait du Honor 60 SE. Ses fuites montrent que le mobile repéré sera capable de supporter la charge de batterie à 66 watts. Il embarquera un processeur MediaTek Dimensity 900 associé à 8 Go de mémoire vive. L’appareil fonctionnera sous Android 11 avec une surcouche logicielle Magic UI.

Rappelons que les Honor 60 et Honor 60 Pro sont animés par des processeurs Qualcomm Snapdragon 778G et 778G Plus. Cela place automatiquement l’hypothétique Honor 60 SE en dessous de ceux-ci en termes de performances. Les capteurs photo devraient également être revus à la baisse et son prix devrait être plus abordable que ceux annoncés pour les Honor 60 et Honor 60 Pro qui ne sont, pour le moment, disponibles qu’en Chine. Le Honor 50 tente de se faire une place sur le marché en France et, selon les chiffres de ventes, nous verrons si Honor poursuit sur sa lancée de commercialiser le Honor 60 et, éventuellement d’autres modèles de cette série.

