Le Samsung Galaxy A52s est au prix le plus bas grâce à cette remise incroyable !

Vendu lors de sa sortie en août 2021 au prix de 459€, quelques mois plus tard vous pouvez déjà le trouver à prix cassé. C’est chez Amazon que son prix est le plus bas. Grâce à une remise de -11%, son prix chute à 333.54€ seulement et le vendeur est Samsung lui-même ! On vous explique comment profiter de ce bon plan.

Le Samsung Galaxy A52s est au meilleur prix chez Amazon

Même si le tout nouveau Samsung Galaxy S22 est disponible en précommande depuis hier, tout le monde n’a pas le budget pour se l’offrir. Avec un budget beaucoup plus abordable, vous pouvez tout de même vous faire plaisir avec un nouveau smartphone Samsung performant. Pour moins de 350€, nous vous conseillons l’excellent Samsung Galaxy A52s. Proposé lors de sa mise sur le marché en août dernier à 459€, vous pouvez déjà le trouver à prix exceptionnel. Nous l’avons découvert ce matin à 333.53€ seulement chez Amazon. C’est bien sur la boutique Samsung d’Amazon que vous le trouverez au meilleur prix aujourd’hui.

Vous pouvez réaliser votre achat chez Amazon en toute sécurité car le vendeur est le constructeur Samsung lui-même. De plus, vous pouvez avoir accès à un paiement en 4 fois si vous le désirez et profitez également d’une livraison gratuite et rapide à domicile. Si jamais vous changez d’avis, les retours sont également offerts par l’enseigne. Alors qu’attendez-vous pour vous offrir un nouveau téléphone ?

Pourquoi choisir les Samsung Galaxy A52s ?

Le coloris proposé pour le Samsung Galaxy A52s 5G en promotion est noir. Il a un poids de 189 g et mesure 159.9 x 75.1 x 8.4 mm. En ce qui concerne la connectique, il est doté d'un port jack et d'un port USB Type-C 2.0. Deux cartes nano SIM peuvent être embarquées. Le Galaxy A52s 5G est un smartphone équipé d'un écran Super Amoled de 120 Hz de taux de rafraîchissement, d'une diagonale de 6,50 pouces et de 2400 X 1080 px de définition. À noter que l'écran est également enrichi d'un capteur d'empreinte digitale.

Le Galaxy A52s 5G embarque cinq objectifs pour les photographes amateurs, quatre à l'arrière et un à l'avant. L'objectif principal est doté d'une résolution de 64 Mpx et d'une ouverture relative de f/1.8. Concernant le deuxième objectif arrière, il se caractérise par une résolution de 12 Mpx et par une ouverture relative de f/2.2. Le troisième objectif arrière possède, lui, 5 Mpx de résolution et une ouverture relative de f/2.4. Pour sa part, le dernier objectif arrière intègre une résolution de 5 Mpx et une ouverture relative de f2. 4. L’objectif avant se caractérise quant à lui par 32 Mpx de résolution. Ce mobile est doté d'un stabilisateur électronique. Par le biais de cet appareil, filmez vos vidéos en 4k.

La puce Snapdragon 778G est appuyée par une RAM de 6 Go et par un espace de stockage de 128 Go. Le portable propose un processeur 8 cœurs cadencé à 2,4 GHz. Ce SoC. Sur le plan de la connectivité et du réseau, l'appareil intègre la 5G ainsi que le wifi Wi-Fi 5. Le mobile est livré avec Android 11. Du côté de l'autonomie, sa batterie d'une capacité de 4 500 mAh se recharge avec la charge rapide 25 W.