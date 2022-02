Samsung travaille sur plusieurs prototypes pour le Galaxy Z Fold4 et améliore sa caméra sous l’écran

Après la commercialisation du smartphone pliant, le Galaxy Z Fold3 au format de livre qui s’ouvre, le géant sud-coréen travaille déjà sur plusieurs prototypes pour son successeur qui intégrera la nouvelle génération de caméra sous écran de Samsung.

Le smartphone pliant Samsung Galaxy Z Fold3 est disponible depuis quelques mois maintenant et semble répondre aux attentes de la firme sud-coréenne en termes de nombre d’unités vendues. Comme le Galaxy Z Flip3, de nombreuses personnes semblent de plus en plus intéressées et séduites par le format pliant, reste encore peut-être à l’optimiser et c’est justement ce que ferait les équipes de Samsung pour trouver le meilleur format possible pour offrir une ergonomie maximale. La concurrence s’organise sur ce point et notamment Honor qui propose le Magic V ou Oppo qui a aussi présenté le Find N. Si nous avons pu voir et essayer pendant un petit moment le premier smartphone pliant de Oppo, nous attendons avec impatience de pouvoir approcher le Magic V de Honor dont les débuts officiels hors de Chine sont prévus pour le premier jour du salon MWC de Barcelone fin février.

Des améliorations pas assez significatives pour la caméra sous l’écran

Pour le Galaxy Z Fold4, selon deux pronostiqueurs, il semble que les équipes de Samsung prévoient d’installer une caméra sous l’écran, comme sur le Z Fold3, mais qui serait améliorée. Toutefois, ces améliorations ne seraient pas aussi significatives qu’elles devraient l’être ce qui permet de comprendre qu’il risque de se passer un bon moment avant que ce type de technologie atteignent un marché vraiment de masse. Elle pourrait être cantonnée à quelques modèles emblématiques en attendant de trouver une technique qui permet d’obtenir de bons résultats. On comprend également que les smartphones de la série Galaxy S22 ne se soient pas risqués à proposer une caméra sous l’écran qui ne livre pas de photos satisfaisantes. D’ici à la présentation des prochains Galaxy S23, Samsung aura peut-être fait des progrès, ce qui permettrait d’intégrer ce type de technologie.

Un format plus grand, des dimensions plus petites ?

Outre le capteur sous l’écran, le Galaxy Z Fold4 pourrait arborer un format différent que l’actuel Galaxy Z Fold3. Sans toutefois reprendre celui de son confrère, le Galaxy Z Flip3, le Z Fold4 se déplierait toujours comme un livre, mais peut-être dans un format plus compact. Selon deux pronostiqueurs, Samsung serait en train de tester plusieurs prototypes. Certains auraient des dimensions plus importantes que le modèle actuel tandis que d’autres seraient plus compacts et encore d’autres sans modification de la taille de l’écran externe installé sur le Galaxy Z Fold3. La nouvelle génération des smartphones pliants de Samsung est attendue pour la rentrée 2022, courant septembre. Il reste donc encore pas mal de temps pour avoir d’autres informations à leur sujet et comptez sur nous pour vous en faire part si elles s’avèrent suffisamment crédibles.