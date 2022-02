Xiaomi Poco X3 Pro : un smartphone exceptionnel en promotion avec une réduction de -52%

Envie d’un smartphone offrant un rapport qualité-prix imbattable ? Alors le Xiaomi Poco X3 Pro est fait pour vous. Il a été découvert avec une remise de -52% sur le site de Rakuten. Vous pouvez donc l’acheter pour 235.95€ seulement. Voici comment en profiter !

Le Xiaomi Poco X3 pro est en promotion à 235€ seulement

Après la chute de prix concernant le Xiaomi Mi 11i, c’est maintenant au tour du Xiaomi Poco X3 Pro d’être en promotion. Les smartphones Xiaomi offrent généralement un très bon rapport qualité-prix mais c’est encore plus le cas quand ils sont à petit prix. Sur le site de Rakuten, vous trouverez le Poco X3 Pro avec une remise immédiate de -52%. Proposé initialement à 499.99€, vous pouvez l’acheter aujourd’hui à 235.95€ seulement ! C’est donc le moment idéal pour s’offrir un tout nouveau smartphone sans se ruiner.

En choisissant Rakuten pour votre achat, recevez en plus 16.52€ sur votre cagnotte. Cette dernière pourra être déduite de votre prochain achat sur le site. De quoi continuer à profiter de promotions incroyables. La livraison à domicile est gratuite. Vous aurez très rapidement en main votre téléphone.

Les caractéristiques de l’endurant Xiaomi Poco X3 Pro

Le Xiaomi Poco X3 Pro proposé en promotion est noir. Il a un poids de 215 g et a pour dimensions 165,3 x76, 8x9, 4 mm. Un port jack et un port USB Type-C 2.0 sont disponibles sur l'appareil. Vous pourrez utiliser une carte nano SIM sur votre portable. Le smartphone Poco X3 Pro est doté d'un écran LCD de 6,67 pouces de diagonale, d'une définition de 2400 X 1080 px et d'un taux de rafraîchissement de 120 Hz. À noter que l'écran est par ailleurs enrichi de la reconnaissance faciale pour le déverrouiller et d'un lecteur d'empreinte digitale.

Voici quelques infos qui intéresseront les photographes amateurs : cinq objectifs sont présents sur le Poco X3 Pro, quatre modules arrière et un module frontal pour capturer des selfies réussis. L'objectif principal intègre 48 Mpx de résolution et une ouverture relative de f/1.79. Le deuxième objectif arrière est doté quant à lui de 8 Mpx de résolution et d'une ouverture relative de f/2.2. En ce qui concerne le troisième objectif arrière, il se caractérise par une résolution de 2 Mpx et par une ouverture relative de f/2.4. Pour sa part, le dernier objectif arrière possède une résolution de 2 Mpx et une ouverture relative de f2. 4. Le seul objectif avant propose, lui, 20 Mpx de résolution. Cet appareil embarque un stabilisateur électronique. Éditez ou lisez des clips vidéo en 4K@30 IPS.

La puce Snapdragon 860 est appuyée par une RAM de 6 Go et par un espace de stockage de 128 Go. Le mobile intègre aussi un processeur 8 cœurs cadencé à 2,96 GHz. Du côté de la connectivité et du réseau, l'appareil est équipé de la 4G ainsi que du wifi Wi-Fi 5 (ac). L'appareil utilise la version Android 11. Pour recharger votre mobile en un rien de temps, tirez parti de la charge rapide 33 W. La batterie de ce smartphone est dotée de 5 160 mAh de capacité.