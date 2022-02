Xiaomi Mi 11i : avec 280€ de remise immédiate son prix est en chute libre

Incroyable, le prix du Xiaomi Mi 11i 5G est en chute libre sur le site de l’opérateur RED by SFR en ce moment. Une remise immédiate de 280€ fait baisser son prix de manière spectaculaire. Cette promotion est ouverte à tous, que vous soyez déjà client RED ou non. Et même pas besoin de souscrire à un forfait mobile pour en profiter !

Une promotion incroyable fait chuter le prix du Xiaomi Mi 11i à moins de 400€

Hier, nous vous présentions une promotion faisant baisser le prix de l’iPhone 13 mais aujourd’hui c’est au tour du Xiaomi Mi 11i d’être à prix incroyable. Nous l’avons découvert chez l’opérateur RED by SFR à moins de 400€. Vendu initialement à 679€, grâce à une remise immédiate de 280€, son prix chute à 399€ seulement ! Cette promotion est ouverte à tous. Vous n’avez pas besoin d’être déjà client de RED et vous n’êtes pas non plus obligé de souscrire à un forfait pour bénéficier de ces 280€ de réduction. Aucune condition ne s’applique pour en profiter.

Le Xiaomi Mi 11i en promotion est vendu seul. Ce smartphone est débloqué. Il peut donc être utilisé avec la carte SIM d’un autre opérateur que RED. Si toute fois vous aviez aussi envie de faire des économies sur votre forfait mobile, sachez que les promotions BIG RED sont de retour. Vous avez le choix parmi ces trois offres suivantes :

5Go à 5€/mois

100Go à 10€/mois

200Go à 12€/mois

Ces offres promotionnelles sont valables seulement jusqu’au 18 février à 9h ! Après, il sera trop tard.

Les caractéristiques techniques de l’exceptionnel Xiaomi Mi 11i

Le Xiaomi Mi 11i est proposé en promotion chez RED by SFR est de couleur noire. Il pèse 196 g et mesure 163.7 x 76.4 x 7.8 mm. Du côté de la connectique, il comprend un port USB Type-C 2.0. Deux cartes nano SIM peuvent être embarquées. L'écran Super Amoled du smartphone Mi 11i a 6,67 pouces de diagonale, un taux de rafraîchissement de 120 Hz et 2400 X 1080 px de définition. À noter que l'écran est également enrichi d'un capteur d'empreintes digitales et d'un moteur de reconnaissance faciale pour vous authentifier.

Quatre modules photos sont présents sur le Mi 11i, trois à l'arrière, un à l'avant. L'objectif principal est doté d'une résolution de 108 Mpx et d'une ouverture relative de f/1.75. Pour sa part, le deuxième objectif arrière se caractérise par 8 Mpx de résolution et par une ouverture relative de f/2.2. Le dernier objectif arrière possède, lui, une résolution de 5 Mpx et une ouverture relative de f/2.4. L’objectif avant se caractérise quant à lui par 20 Mpx de résolution. Cet appareil embarque un stabilisateur électronique. Grâce à ce mobile, vous pourrez éditer ou lire vos clips vidéo en 8K@30 fps.

La puce Snapdragon 888 de chez Qualcomm est épaulée par une RAM de 8 Go et par un espace de stockage de 256 Go. Cette puce propose aussi un processeur 8 cœurs cadencé à 2,84 GHz. Sur le plan connectivité et réseau, l'appareil intègre la 5G ainsi que le wifi Wi-Fi 6. Le portable utilise Android 11.