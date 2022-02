Samsung Galaxy S21 Ultra : moins cher que le tout nouveau Galaxy S22 grâce à cette promotion exceptionnelle

Avec la sortie des tout nouveaux Samsung Galaxy S22, le Galaxy S21 Ultra voit son prix chuter et on adore ! Grâce à une réduction immédiate et à un code promo exclusif, il devient plus abordable que son successeur le S22. A ce prix là, nous vous conseillons de ne pas hésiter très longtemps car il n’y en aura pas pour tout le monde.

Le prix du Samsung Galaxy S21 Ultra chute avec l’arrivée du Galaxy S22

Envie d’un smartphone Samsung haut de gamme mais de tout même profiter du meilleur tarif ? Vous serez ravis d’apprendre que l‘excellent Samsung Galaxy S21 Ultra voit son prix s’effondrer avec l’arrivée de la série Galaxy S22. Il devient d’ailleurs moins cher que le classique S22. A un tarif inférieur, nous vous conseillons de craquer pour le S21 Ultra qui offre des performances incroyables. Grâce à une remise de -32% et au code promo SUP12400, il est accessible à 839.47€ au lieu de 1259€. Le code promo donne le droit à 12€ de remise supplémentaire.

Cette offre proposée par Rakuten est ouverte à tous. En plus, avec l’achat de ce smartphone recevez 68.11€ sur votre cagnotte. Vous pourrez l’utiliser pour vos prochains achats sur le site. De quoi continuer à se faire plaisir sans se ruiner. Envie d’une coque de protection pour votre téléphone Samsung, d’un verre trempé ? Utilisez votre cagnotte et ils seront gratuits pour vous !

Avec des points forts notamment sa compatibilité 5G, son processeur ultra performant, son écran haute qualité, son autonomie longue durée, son écran compact, son appareil photo et sa charge sans fil, le Galaxy S21 Ultra 5G de Samsung est la quintessence des smartphones depuis sa sortie le 14 janvier 2021. Alors, quelles sont les caractéristiques phares du Galaxy S21 Ultra 5G ? Quelques infos tout de suite.

Les caractéristiques du très haut de gamme Samsung Galaxy S21 Ultra

Le Samsung Galaxy S21 Ultra 5G à prix exceptionnel est de couleur noire. Il pèse 227 g et a pour dimensions 75.6 x165. 1x8. 9 mm. Sur le plan de la connectique, il inclut un port USB Type-C 3.0. Deux cartes nano SIM peuvent être utilisées. Au niveau de l'écran, le smartphone Galaxy S21 Ultra 5G propose une dalle Super AMOLED avec 3200 X 1440 px de définition, un taux de rafraîchissement de 120 Hz et 6,80 pouces de diagonale. À noter que l'écran est également enrichi d'un moteur de reconnaissance faciale et d'un capteur d'empreintes digitales pour le déverrouiller.

Cinq modules photos sont présents sur le Galaxy S21 Ultra 5G, quatre à l'arrière et un à l'avant pour saisir vos plus beaux selfies. L'objectif principal intègre une résolution de 108 Mpx et une ouverture relative de f/1.8. Quant à lui, le deuxième objectif arrière possède 12 Mpx de résolution et une ouverture relative de f/4.9. Le troisième objectif arrière se caractérise, lui, par une résolution de 10 Mpx et par une ouverture relative de f/4.9. Le dernier objectif arrière intègre pour sa part 10 Mpx de résolution et une ouverture relative de f/4.9. Concernant le seul objectif frontal, il est doté d'une résolution de 40 Mpx. Un stabilisateur optique vous assurera de belles photos. Capturez vos clips vidéo en 8K.

La puce Exynos 2100 est appuyée par une RAM de 12 Go et par un espace de stockage de 128 Go. Cette puce est dotée d'un processeur 8 cœurs cadencé à 2,9 GHz. Au niveau du réseau et de la connectivité, l'appareil propose la 5G ainsi que le wifi Wi-Fi 6E. Le mobile tourne sous Android 11. Pour charger votre portable à tout moment, profitez de la charge rapide 25 W et de la charge sans fil. Côté autonomie, la batterie de ce smartphone est équipée de 5 000 mAh de capacité.