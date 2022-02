L’Oppo Find X3 Lite est 100€ moins cher grâce à cette promotion incroyable

C’est le bon moment pour profiter de ce bon plan concernant l’Oppo Find X3 Lite ! Grâce à une remise incroyable et immédiate de 100€, son prix chute en dessous des 350€. Foncez vite chez Boulanger pour acheter votre nouveau smartphone Oppo. On vous explique tout de suite comment en profiter.

Avec des arguments de taille comme sa compatibilité 5G, son processeur ultra performant, son écran haute qualité, son autonomie longue durée, son écran compact et son appareil photo, le Find X3 Pro de Oppo est la quintessence des smartphones depuis son lancement le 11 mars 2021. Nous dévoilons toutes les infos ci-dessous !

Les caractéristiques du performant Oppo Find X3 Lite

Deux coloris différents sont proposés pour l’Oppo Find X3 Lite, le noir brillant et le bleu. Il a un poids de 172 g et mesure 159.1 x 73.4 x 7.9 mm. Quant à la connectique, il comprend un port jack et un port USB Type-C 3.1. Vous pourrez utiliser les cartes nano SIM sur votre appareil. L'écran Amoled du Find X3 Pro, smartphone de Oppo, propose 2400 X 1080 px de définition, une diagonale de 6,43 pouces et 90 Hz de taux de rafraîchissement. À noter que l'écran est aussi enrichi d'un système de reconnaissance faciale et d'un capteur d'empreintes digitales pour le déverrouiller.

Le Find X3 Pro embarque cinq objectifs pour tout ce qui est photos et vidéos, quatre à l'arrière, un à l'avant. L'objectif principal se caractérise par une résolution de 64 Mpx et par une ouverture relative de f/2.43. Le deuxième objectif arrière intègre quant à lui une résolution de 8 Mpx et une ouverture relative de f/2.2. Pour ce qui est du troisième objectif arrière, il est doté de 2 Mpx de résolution et d'une ouverture relative de f/2.4. Le dernier objectif arrière possède pour sa part une résolution de 2 Mpx et une ouverture relative de f/3.0. Pour sa part, le seul objectif avant propose 32 Mpx de résolution. Ce mobile embarque un stabilisateur hybride. Le Find X3 Pro vous permettra par ailleurs de lire ou capturer vos clips vidéo en 4K.

La puce Snapdragon 765G de Qualcomm est épaulée par une RAM de 8 Go et une mémoire interne de 128 Go. Le portable est également équipé d'un processeur 8 cœurs cadencé à 2,84 GHz. D'un point de vue du réseau et de la connectivité, le mobile est doté de la 5G ainsi que du wifi Wi-Fi 6 (ad). Android 11 est installé sur l'appareil. D'un point de vue de l'autonomie, ce smartphone est doté d'une batterie d'une capacité de 4 300 mAh. Pour charger votre portable à tout moment, ce smartphone dispose de la charge rapide 65 W.