Le nouveau RED DEAL est disponible chez RED by SFR : l'iPhone X est offert !

Vous êtes à l'affût d'un bon plan pour votre nouveau mobile ? Ça tombe bien, RED by SFR vient de lancer son nouveau RED DEAL qui vous permettra d'obtenir gratuitement l'iPhone X avec le forfait 100Go ! Découvrez cette offre promotionnelle valable jusqu'au 28 février dans cet article.

Opération RED DEAL : l'iPhone X reconditionné est offert

RED by SFR a lancé son tout nouveau RED DEAL ce matin et le met à la disposition des intéressés jusqu'à lundi prochain, le 28 février, inclus. Cette offre promotionnelle vous permet d'acquérir gratuitement l'iPhone X reconditionné État correct d'une valeur de 299€ ! La seule condition pour en profiter est de souscrire au forfait 100Go associé que nous vous présentons en seconde partie de cet article.

Si vous êtes sceptique quant aux smartphones d'occasion, sachez que celui-ci aura été testé, contrôlé et réinitialisé par des experts afin de vous en garantir une utilisation optimale et fonctionnelle. Vous trouverez néanmoins des rayures sur l'écran ainsi que sur la coque et la tranche. Votre iPhone X 64Go, de coloris gris sidéral ou argent, bénéficiera d'une garantie de 24 mois à compter de votre souscription et pourra vous être expédié sous 24 à 48 heures. En ce qui concerne la livraison, elle est offerte si vous optez pour le point relais.

Vous trouverez toutes les caractéristiques de l'iPhone X sur le site officiel de l'opérateur.

Les garanties du forfait 100Go

Comme nous l'avons évoqué, l'obtention de l'iPhone X à titre gratuit est conditionné à votre souscription au forfait 100Go à 20€ par mois. Celle-ci vous engagera pour une durée minimale de 24 mois.

Avec ce forfait mobile, vous pourrez naviguer sur la toile à hauteur de 100Go depuis la France métropolitaine et utiliser jusqu'à 15Go lorsque vous voyagez à travers l'Union européenne et les départements d'outre-mer, mais également en Suisse et en Andorre !

Du côté des communications, vous aurez le loisir d'appeler et d'envoyer vos messages autant que vous le souhaitez depuis l'ensemble des destinations précitées. Petit plus proposé par RED by SFR : vous pourrez également profiter de l'illimité pour vos appels émis depuis la Métropole vers les numéros métropolitains, d'Amérique du Nord et des DOM (hors Mayotte) ainsi que vers les fixes de plus de 50 destinations internationales !