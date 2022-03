MWC 2022 : Nokia présente les modèles C21 Plus et C2 2e édition

La société HDM Global qui détient la licence Nokia pour les smartphones vient d'annoncer la disponibilité de deux nouveaux smartphones Nokia C21 Plus et C2 2e édition pour compléter sa gamme. En voici tous les détails.

Après la présentation des modèles Nokia G11 prometteur d’une grande autonomie et du Nokia G21, la société HMD Global a décidé de profiter du MWC de Barcelone pour exposer ses nouveaux modèles que sont le C21 Plus et le C2 2e édition. Le premier sera commercialisé en boutique alors que le deuxième sera disponible uniquement en vente en ligne, sur le site nokia.com. Avec eux, la société espère bien toucher un public aussi large que possible notamment en proposant des tarifs abordables et en offrant des services de plus en plus avancés. En outre, sachez que HMD ouvre une division Entreprise dédiée aux services aux entreprises afin de favoriser sa croissance.

Avec les Nokia C21 Plus et C2 2e édition, l’entreprise veut proposer les qualités de durabilité qui font la renommée de la marque Nokia notamment à travers la présence d’une batterie longue durée, une interface logicielles aboutie et optimisée ainsi que les mises à jour de sécurité les plus récentes possibles. Techniquement, le Nokia C21 Plus est proposé avec une batterie de 4000 mAh ou une autre de 5050 mAh ce qui est assez original dans la démarche commerciale, les autres préférant faire varier la capacité de RAM ou de stockage pour créer différentes déclinaisons et donc des prix distincts. HMD Global promet une autonomie de 2 jours avec la batterie 4000 mAh et un jour de plus avec celle de 5000 mAh. Le smartphone embarque un double appareil photo de 13 mégapixels et un écran de 6,5 pouces avec une définition HD+. Il profite d’un châssis en métal résistant et il est certifié IP52 le rendant résistant aux éclaboussures d’eau. Le smartphone Nokia C21 Plus est proposé à 130 € environ dans sa version 3+32 Go.

Nokia C2 2e édition, un mobile qui fait le minimum pour 100 €

Le Nokia C2 2e édition se veut robuste et fiable avec des possibilités de connexion accrues. Il se présente avec un châssis en métal et le fabricant dit l’avoir rigoureusement testé afin de garantir qu’il répond à des normes de durabilité élevées. Le Nokia C2 a un châssis en plastique. Cette nouvelle version est équipée d’un écran de 5,7 pouces 480x960 pixels et animé par un processeur quad core associé à 2 Go de mémoire vive et 32 Go d’espace de stockage (extensibles) alimentés par la batterie de 2400 mAh qui présente la particularité d’être amovible ce qui est devenu extrêmement rare. Il y a un capteur de 5 mégapixels au dos et un autre capteur de 2 mégapixels, cette fois, à l’avant pour se prendre en selfie. Le nouveau smartphone Nokia C2 2e édition est disponible pour 100 € environ.