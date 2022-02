Nokia promet 3 jours d’autonomie avec l’entrée de gamme Nokia G11 à moins de 170 €

Après l’annonce de la commercialisation du Nokia G21, l’entreprise HMD Global présente le nouveau smartphone d’entrée de gamme, Nokia G11. Dotée d’une grande batterie de 5050 mAh, il intègre la fonction Super Battery Saver qui promet jusqu’à 3 jours d’autonomie. En voici tous les détails.

HMD Global, société détentrice de la licence d’exploitation de la marque Nokia a récemment annoncé le Nokia G21 et c’est désormais au modèle Nokia G11 qu’il est temps de s’intéresser vu qu’il est maintenant aussi disponible dans le commerce. Les deux mobiles profitent de plusieurs fonctionnalités qui doivent aider les utilisateurs à mieux vivre leur vie numérique. Ainsi, on peut compter sur le nouveau mode « Super Battery Saver » qui, selon le fabricant, permet de prolonger l’autonomie de la batterie, plus qu’avec une version classique d’Android. Activée, cette fonction permet de choisir avec précision les opérations indispensables afin de réaliser des économies d’énergie.

Des mises à jour dans le temps et techniquement parlant

En outre, le Nokia G11 (comme le Nokia G21) promettent deux fois plus de mises à jour de sécurité que la concurrence afin de protéger les données importantes. Trois ans de mises à jour de sécurité sont garantis et deux ans de mises à jour du système. Ils sont animés par Android 12 et proposent des applications préinstallées issues de partenariats comme Spotify ou ExpressVPN (avec un essai gratuit de 30 jours pour cette dernière). Le smartphone est livré avec une coque de protection transparente fabriquée en matériaux recyclés. Il a un châssis en plastique et plus fin que le précédent modèle. Techniquement, le Nokia G11 utilise une puce Unisoc T606 de 8 cœurs avec 3 Go de mémoire vive et 32 Go d’espace de stockage avec la possibilité d’étendre cette capacité interne avec une carte mémoire. Le smartphone dispose d’un écran LCD de 6,5 pouces avec une encoche pour le capteur de 8 mégapixels installé à l’avant. Notez la fréquence de rafraîchissement de 90 Hz. Le mobile est compatible Wi-Fi 5 802.11 ac, Bluetooth 5 et propose une charge à 18 watts pour sa batterie de 5050 mAh. Un chargeur de 10 watts est livré avec le mobile. Il y a une prise audio pour brancher un casque.

Une configuration photo à minima mais la possibilité d’une reconnaissance faciale masquée

Pour les photos, le Nokia G11 est équipé d’un capteur principal de 13 mégapixels. Il y a également un capteur de 2 mégapixels pour réaliser des photos en mode macro et un dernier objectif, de 2 mégapixels aussi, permet de calculer les profondeurs de champ. Un lecteur d’empreinte digitale est installé sur le côté du smartphone. Notez qu’il est également possible de déverrouiller le mobile avec la reconnaissance facile puisqu’il dispose d’un mode « masque » qui, selon le fabricant, permet d’identifier le propriétaire même s’il porte un masque lui couvrant le nez et la bouche. Le Nokia G11 mesure 164,6x75,9x8,5 mm pour un poids de 189 grammes.

Prix et écologie pour le Nokia G11

Le nouveau smartphone Nokia G11 3+32 Go est disponible pour un prix de 169,99 €. Il est décliné en marron ou bleu. Les clients qui achètent le Nokia G21 ou le Nokia G11 se verront offrir en cadeau la possibilité de planter 10 arbres via l’Association Ecologi. HMD Global s'est fixé pour premier objectif de faciliter la plantation d’1 million d'arbres. Avec 308 000 tonnes de carbone évitées sur 25 ans, l'effort combiné des clients équivaut à plus de 700 millions de kilomètres parcourus en voiture ou 37,4 milliards de smartphones rechargés.