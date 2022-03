Dernières heures pour le BIG RED avec deux énormes forfaits mobiles à prix incroyable !

Vous êtes intéressé par l’un des forfaits de la promo The Big RED ? Dans ce cas, c’est le moment ou jamais de souscrire. Cette promo s’achève en effet ce lundi 7 mars à 23h59 et on ne vous garantit pas que l’opérateur la relancera avant plusieurs mois. Et si vous venez juste de prendre connaissance de cette offre, voici ce qu’il faut savoir avant de souscrire.

Un forfait 5 Go à 5 €/mois

Petits besoins + petit budget = petit forfait économique. Profitez du très haut débit pour faire vos recherches sur Internet et consultez vos emails grâce à ce forfait mini. Il inclut un volume web de 5 Go en 4G à utiliser sur l’ensemble du réseau SFR en France métropolitaine.

Si nécessaire, vous pouvez acheter jusqu’à 4 recharges supplémentaires de 1 Go à 2 € chacune.

Par ailleurs, pour vos déplacements en Europe et dans les DOM, vous pouvez utiliser jusqu’à 6 Go de data tous les mois.

Un forfait de 100 Go à 10 €/mois

Pour 5 € de plus, RED By SFR vous propose un forfait beaucoup plus costaud, avec 100 Go de data en 4G par mois. Si vous épuisez ce volume avant l’échéance, vous pouvez le compléter avec une recharge de 50 Go à 10 €.

Pour ce qui est de vos besoins en UE et dans les DOM, ce forfait inclut un volume mensuel de 14 Go utilisable dans ces zones.

Un maxi forfait de 200 Go à 12 €/mois

Profitez au maximum du haut débit avec ce forfait qui inclut une enveloppe web mensuelle de 200 Go en 4G, dont 17 Go peuvent être utilisés dans les autres pays de l’UE et dans les DOM.

Une recharge supplémentaire de 50 Go (10 €) est aussi possible en cas d’épuisement de votre forfait avant l’échéance.

L’illimité pour vos appels, SMS et MMS

Profitez également de ces forfaits pour faire des économies sur votre budget de téléphonie.

Chacun d’eux inclut en effet, l’illimité pour :

Vos appels, SMS et MMS vers tous les opérateurs métropolitains et vos appels vers les DOM (sauf Mayotte) depuis la France métropolitaine ;

Vos appels, SMS et MMS vers la France métropolitaine, l’UE et les DOM depuis l’UE et les DOM.

Les conditions de souscription

Comme tous les forfaits de RED By SFR, ces offres sont sans engagement et sans tarif qui change. Notez cependant que ces offres sont réservées aux nouveaux abonnés RED BY SFR. Enfin, l’achat d’une carte SIM de 10 € est requis à la souscription afin de bénéficier du service.