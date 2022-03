Bon Plan : achetez votre smartphone Xiaomi en promotion à moins de 100€

Vous êtes à la recherche d’un smartphone vraiment pas cher ? Nous avons trouvé le bon plan qu’il vous faut ! Le Xiaomi Redmi 9A est en promotion à moins de 100€ chez RED by SFR. Pas besoin d’être déjà client RED ou de souscrire à un forfait pour profiter de cette promotion incroyable. On vous explique comment en profiter dès maintenant.

Votre smartphone Xiaomi Redmi 9A vraiment pas cher est chez RED by SFR

Si vous êtes à la recherche d’un super bon plan pour vous offrir un smartphone Xiaomi vraiment pas cher, nous avons trouvé l’offre qui devrait vous redonner le sourire. Pour bien démarrer la semaine, nous avons découvert que le Xiaomi Redmi 9A est en promotion chez RED by SFR. Avec une remise immédiate de 20€, son prix chute sous la barre des 100€. Vous pouvez acheter le Redmi 9A à 99€ au lieu de 119€. Déjà très abordable, il devient encore moins cher. C’est donc le bon moment pour se faire plaisir sans se ruiner.

Chez RED by SFR vous pouvez acheter un smartphone seul sans avoir besoin de souscrire à un forfait mobile. Que vous soyez ou non client de l’opérateur, vous pourrez profiter de cette remise incroyable sur ce téléphone Xiaomi. De plus, ce dernier sera débloqué. Vous pourrez donc y insérer la carte SIM de votre opérateur actuel sans soucis. En plus d’une garantie de deux ans, la livraison est gratuite et rapide. Si toute fois vous aviez envie de changer de forfait mobile, sachez que jusqu’à ce soir RED propose des promotions incroyables sur ses forfaits mobiles. De 5€ à 12€ pour 5 Go à 200 Go de data. Si vous payez votre forfait plus de 10€, nous vous conseillons de jeter à un œil à ces forfaits en promotion.

Les caractéristiques techniques du très abordable Xiaomi Redmi 9A

Parmi les smartphones d’entrée de gamme, on trouve le très abordable Xiaomi Redmi 9A. Un smartphone que nous recommandons pour ceux qui ne souhaitent pas dépenser plus de 100€ pour changer de téléphone. Avec un design sobre mais élégant, il offre une très bonne prise en main. Il est proposé en gris ou vert.

Le Redmi 9A est équipé d’un écran LCD de 6.5 pouces et propose un affichage Full HD avec une définition de 1600*720 pixels. Il est doté d’un processeur Mediatek Helio G25 épaulé par 2 Go de mémoire vive. Il offre un espace de stockage de 32 Go. Côté photo, il embarque un capteur principal de 13 Mpx. Il est alimenté par une batterie puissante de 5000 mAh. Pour son prix, sa vélocité et sa puissance sont convenables.