Xiaomi Redmi Note 11 : il est déjà en promotion et au même prix que le Redmi Note 10

Le successeur du Xiaomi Redmi Note 10 est à peine sorti qu’il est déjà en promotion. Grâce à une remise incroyable, le Xiaomi Redmi Note 11 voit son prix chuter de 30€. Jusqu’au 20 mars prochain vous pouvez l’acheter à petit prix. Voici comment profiter de cette offre promotionnelle incontournable.

Une offre de remboursement fait chuter le prix du Xiaomi Redmi Note 11

Quelle bonne nouvelle que de voir le prix du tout nouveau Xiaomi Redmi Note 11 être déjà en baisse ! Il devient accessible presque au même prix que son prédécesseur le Xiaomi Redmi Note 10. Disponible à 249€ chez Boulanger, grâce à une offre de remboursement proposée par le constructeur Xiaomi, recevez 30€ de remise. Ainsi, vous pouvez acheter le Redmi Note 11 pour 219€ seulement jusqu’au 20 mars. Pour obtenir votre remboursement, il vous suffit simplement de remplir le bulletin de participation que vous trouverez sur le site de Boulanger. Sous quelques semaines, vous obtiendrez votre remboursement directement sur votre compte bancaire.

En choisissant Boulanger pour votre achat, un petit cadeau supplémentaire vous attend. Une protection d’écran adaptée à votre nouveau smartphone Xiaomi vous sera offerte. Ce cadeau d’une valeur de 29.99€ vous attendra en magasin. L’offre est valable jusqu’au 31 mars. La livraison gratuite et rapide est aussi mise à votre disposition.

Les caractéristiques du Xiaomi Redmi Note 11

Le Xiaomi Redmi Note 11 est proposé à l'achat en trois couleurs différentes (noir, bleu et violet). Il a un poids de 179 g et a pour dimensions 159,87 x 73,87 x 8,09 mm. Côté étanchéité, ce smartphone est certifié par la norme IP53, une assurance contre les dépôts de poussière et l'eau. Pour ce qui est des connecteurs, il comprend un port jack et un port USB Type-C 2.0. Ce portable n'accepte que les cartes nano SIM. Le smartphone Redmi Note 11 est doté d'un écran Amoled d'un taux de rafraîchissement de 90 Hz, de 6,43 pouces de diagonale et d'une définition de 2400 X 1080 px. À noter que l'écran est par ailleurs enrichi d'un système de reconnaissance faciale pour vous authentifier et d'un lecteur d'empreinte digitale.

Le Redmi Note 11 embarque cinq objectifs du point de vue de l'appareil photo, quatre à l'arrière, un module frontal. L'objectif principal possède 50 Mpx de résolution et une ouverture relative de f/1.8. Le deuxième objectif arrière est doté, lui, d'une résolution de 8 Mpx et d'une ouverture relative de f/2.2. Concernant le troisième objectif arrière, il se caractérise par 2 Mpx de résolution et par une ouverture relative de f/2.4. Le dernier objectif arrière intègre quant à lui une résolution de 2 Mpx et une ouverture relative de f2. 4. Le seul objectif avant est doté pour sa part de 13 Mpx de résolution. Un stabilisateur électronique vous assurera la qualité de vos photos. Filmez des clips vidéo en 1080p.

La puce est appuyée par une RAM de 4 Go et par un espace de stockage de 128 Go. Cette puce est équipée d'un processeur Snapdragon 680 8 cœurs cadencé à 2,4 GHz. Le mobile possède aussi une puce graphique Adreno 610. Du côté connectivité et réseau, l'appareil est équipé de la 4G ainsi que du wifi 5 (ac). L'appareil est livré sous la version Android 11. Sur le plan de l'autonomie, il embarque une batterie d'une capacité de 5 000 mAh avec charge rapide 33 W.