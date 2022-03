L’iPhone SE d’Apple au prix le plus bas avant l’arrivée imminente de l’iPhone SE 5G 2022

Avec l’arrivée imminente de la nouvelle version de l’iPhone SE, la version 5G 2022, il est possible d’acheter l’iPhone SE 2020 au prix le plus bas. Vous pouvez ainsi acquérir un smartphone d’Apple pour 469€ seulement. Abordable et peu cher, il profite de toute la qualité des téléphones Apple. Voici tous les détails de cette offre.

Achetez l’iPhone SE d’Apple pour 469€ seulement

Envie d’un smartphone de qualité mais à prix raisonnable ? Encore moins cher que le Xiaomi 11T Pro présenté en promotion hier, l’iPhone SE 2020 devrait attirer toute votre attention. Apple s’apprête à lancer son tout nouveau iPhone SE 5G 2022 ce qui rend son prédécesseur l’iPhone SE 2020 encore plus abordable. Vous le trouverez sur la boutique Apple d’Amazon pour 469€ seulement. Un smartphone Apple à moins de 500€, cela reste inespéré. Profitant de toutes les qualités et performances des téléphones de la marque à la pomme, ce modèle vous offrira entière satisfaction.

En choisissant la boutique d’Apple présente sur Amazon, vous bénéficierez de nombreux avantages. Votre iPhone vous sera livré rapidement et gratuitement. Vous pouvez réaliser tranquillement et sereinement votre achat car le vendeur est le constructeur Apple lui-même. De plus, un paiement en plusieurs fois est mis à votre disposition.

Les caractéristiques techniques de l’iPhone SE 2020 d’Apple

L'iPhone SE disponible à 469€ chez Amazon est rouge. Il pèse 148 g et mesure 138.4 x 67.3 x 7.3 mm. Concernant l'étanchéité de votre portable, ce smartphone est certifié par la norme IP67, une assurance contre les poussières et l'eau. Pour ce qui est de la connectique, il comporte un port Propriétaire 2.0. Ce portable peut embarquer une carte nano SIM. L'iPhone SE, smartphone d'Apple, est équipé d'un écran LCD de 4,70 pouces de diagonale, d'un taux de rafraîchissement de 60 Hz et de 1334 X 750 px de définition. À noter que l'écran est aussi enrichi d'un lecteur d'empreintes digitales.

La puce est épaulée par une RAM de 3 Go et par un espace de stockage de 64 Go. Cette puce est dotée d'un processeur A13 Bionic 8 cœurs cadencé à 2,65 GHz. Du point de vue de la connectivité et du réseau, l'appareil intègre la 4G ainsi que le wifi 802.11ax 6 with MIMO. Le mobile tourne sous la version iOS. Pour charger votre mobile à tout moment, profitez de la charge sans fil et de la charge rapide. Sa batterie propose une capacité de 1 821 mAh.

Quant à la photographie, l'iPhone SE embarque deux objectifs, un à l'arrière et un module frontal pour saisir des selfies réussis. L'objectif principal est doté d'une résolution de 12 Mpx et d'une ouverture relative de f/1.8. L'objectif avant possède pour sa part 7 Mpx de résolution. Éditez ou filmez vos clips vidéo en 4K. Un stabilisateur optique vous assurera de belles photos.