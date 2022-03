Google Pixel 7 Pro, on reprend le même design ou presque

Actuellement, Google commercialise les smartphones haut de gamme Pixel 6 et Pixel 6 Pro et le successeur Pixel 7 Pro pourrait être officialisé d’ici l’automne. En attendant, le site Lets Go Digital nous propose un rendu particulièrement réaliste de ce à quoi il pourrait ressembler. En voici tous les détails.

Les smartphones Google Pixel 6 et Pixel 6 Pro semblent rencontrer plusieurs bugs d’après certains utilisateurs et le géant américain tentant de plus ou moins les corriger grâce à des mises à jour du système. Malgré cela, le nombre d’appareils vendus serait très important. En attendant des informations officielles concernant le Pixel 6a, nous avons pu voir les visuels d’un rendu de ce qui pourrait bien être le prochain Google Pixel 7 Pro.

Un modèle Google Pixel 7 Pro avec triple capteurs photo au dos

Une vidéo publiée par Technizo Concept sur le site Lets Go Digital donne un aperçu d’un potentiel futur Pixel 7 Pro. On peut y voir une partie arrière du smartphone qui est finalement assez proche du modèle actuel utilisant une bande assez large pour occuper toute la surface du mobile et pour contenir les capteurs photo. Le Pixel 7 Pro aurait un bandeau sur la largeur du téléphone avec un premier emplacement en forme de gélule pour accueillir un capteur photo grand-angle et un autre ultra grand-angle. Juste à côté, il y aura un autre capteur, derrière un trou rond cette fois qui contiendrait un téléobjectif capable de réaliser un zoom optique. La configuration exacte des capteurs reste à ce jour totalement inconnue.

Les autres vues du design et les caractéristiques techniques attendues

Le reste du design serait directement inspiré de l’actuel Google Pixel 7 Pro avec des boutons aux mêmes emplacements et des bords tout aussi ronds que les précédents. On pense à un écran AMOLED de 6,7 ou 6,8 pouces pour la version Pro. À l’intérieur, on s’attend à trouver la seconde génération de processeurs Google Tensor et à une vitesse de charge plus importante qu’avec les modèles actuels. Comme beaucoup de modèles de smartphones le Google Pixel 7 Pro mais aussi le Pixel 7 devraient mettre en avant leurs capacités à prendre de belles photos mais également des vidéos de qualité. Il reste plusieurs mois avant d’en apprendre plus sur eux avant d’assister à la présentation officielle attendue pour l’automne prochain.