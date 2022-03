Samsung Galaxy A53 5G vs Galaxy A52 5G : les différences ?

Le nouveau smartphone Samsung Galaxy A53 5G vient tout juste d’être officialisé par la marque mais quelles sont les différences avec le précédent modèle, le Galaxy A42 5G ? Voici quelques éléments de réponse pour vous faire votre idée et savoir s’il est temps de passer à la nouvelle génération

De dos, il est difficile de distinguer le Galaxy A52 5G du Galaxy A53 5G. Toutefois, ce dernier propose un bloc optique plus épuré. Les profils sont faits d’une seule bande, brillante. Le Galaxy A53 5G fait le même poids que son prédécesseur mais propose une plus grande finesse : 8,1 mm contre 8,4 mm. Il est également très légèrement moins haut et moins large. Ils sont tous les deux déclinés en différents coloris que chacun pourra apprécier. Avec le Galaxy A53 5G, on passe d’une batterie de 4500 mAh à 5000 mAh avec une charge toujours à 25 watts pour les deux appareils. Comme le Galaxy A52 5G, le Galaxy A53 5G est certifié IP67 ce qui signifie qu’il peut plonger dans l’eau sans subir de dommage ou qu’il peut résister à la poussière.

Adieu la prise audio jack et bonjour le nouveau processeur

Si la connectivité est la même pour les Galaxy A52 5G et Galaxy A53 5G avec de la 5G, du Wi-Fi 5, du NFC et du Bluetooth, le deuxième perd sa prise audio casque. Pour une écoute audio, il faut passer par les haut-parleurs ou un adaptateur USB-C vers jack. Le Galaxy A53 5G profite également d’un processeur différent puisqu’il s’agit du Samsung Exynos 1280 s’appuyant sur 8 cœurs et gravé en 5 nm contre le Snapdragon 750G de Qualcomm installé dans le Galaxy A52 5G. Les deux proposant 6 ou 8 Go de mémoire vive avec une capacité de stockage d’un minimum de 128 Go extensibles avec une carte mémoire micro SD.

Beaucoup de similitudes et la promesse de plusieurs mises à jour

Sinon, les écrans sont identiques à savoir sur une dalle AMOLED de 6,5 pouces à 1080x2400 pixels sur 120 Hz à plat ainsi que la configuration photo de 64+12+5+5 mégapixels. Le capteur principal est ici stabilisé ce qui permet de limiter les bougés, comme le précédent. Notez que le Galaxy A53 5G dispose d’une fonction issue des Galaxy S qui permet de modifier l’arrière-plan d’une photo après avoir pris une personne en portrait avec la possibilité d’appliquer l’effet de manière plus ou moins intensive. Le Galaxy A53 5G est livré sous Android 12 avec 4 ans de mises à jour majeures et 5 ans de mises à jour de sécurité ce qui nous emmène à Android 16.

A lire aussi : Prise en main rapide du Samsung Galaxy A53 5G : plus de puissance et d’autonomie