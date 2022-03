Le prochain OnePlus Nord 3 pourra charger à 150 watts et sera une copie du realme GT Neo 3

La marque OnePlus s’apprête à dévoiler un nouveau smartphone de milieu de gamme, le OnePlus Nord 3 dont Oppo a annoncé qu’il serait capable de supporter la charge à 150 watts, une caractéristique aussi possédée par le realme GT Neo 3 dont, finalement, il partage la fiche technique.

Alors que nous attendons avec une certaine impatience les annonces concernant le OnePlus 10 Pro et un éventuel OnePlus 10 dans les prochaines semaines pour le marché européen et plus particulièrement en France, OnePlus devrait également officialiser un modèle de milieu de gamme, le OnePlus Nord 3.

Le prochain OnePlus sera capable de charger à 150 watts

Lors du MWC de Barcelone et d’un échange avec les équipes de Oppo, nous avons eu la confirmation que le prochain mobile de la marque OnePlus profiterait de la charge rapide 150 watts développée. Il s’agit donc bien du OnePlus Nord 3 malgré le fait que nous attendions cette caractéristique plutôt sur un modèle haut de gamme mais tant mieux pour l’appareil qui pourra ainsi se charger très rapidement, le fabricant annonçant un gain de 50% en seulement 5 minutes.

Une fiche technique intéressante avec un air de déjà vu

Le OnePlus Nord 3 est attendu avec un écran AMOLED de 6,7 pouces affichant une définition de 1080x2400 pixels avec une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz avec un capteur photo de 16 mégapixels. Au dos, on pourrait compter sur un capteur principal Sony IMX766 de 50 mégapixels avec un capteur ultra grand-angle de 8 mégapixels et un capteur de 2 mégapixels pour aider aux portraits. Le mobile serait animé par une puce MediaTek Dimensity 8100 avec 12 Go de mémoire vive et 128 ou 256 Go d’espace de stockage. Il serait alimenté par une batterie d’une capacité de 4500 mAh donc capable de supporter la charge à 150 watts.

Toutes ces caractéristiques techniques sont exactement les mêmes que celles annoncées pour le realme GT Neo 3. Alors oui, la coque extérieure est différente puisque le mobile de realme se pare de deux bandes blanches pour évoquer la course automobile là où le OnePlus Nord 3 devrait se la jouer plus sobre mais techniquement, ils sont identiques. Reste à connaître le prix de ces deux smartphones lorsqu’ils seront commercialisés en France.