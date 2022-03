RED by SFR : le nouveau RED DEAL est arrivé avec le Samsung Galaxy A22 5G offert !

Lancée hier matin par RED by SFR, la promotion RED DEAL vous permettra d'obtenir le Samsung Galaxy A22 5G gratuitement en souscrivant au forfait 100Go avec ou sans l'option 5G ! Disponible jusqu'au 28 mars prochain inclus, découvrez-la en détail dans cet article.

Le nouveau RED DEAL : le Samsung Galaxy A22 5G offert

L'opérateur RED by SFR a lancé hier matin une nouvelle offre promotionnelle qui n'est autre que le bien connu RED DEAL "smartphone offert + forfait". Valable jusqu'au lundi 28 mars prochain, 23h59, ce dernier permettra aux intéressés de bénéficier gratuitement du Samsung Galaxy A22 5G à la seule condition de souscrire au forfait 100Go associé durant 24 mois. Nous vous le détaillons en deuxième partie d'article.

Le Samsung Galaxy A22 5G proposé est de coloris gris, a une valeur de 259€ neuf et dispose d'un écran de 6,4 pouces. En ce qui concerne la capacité de mémoire, vous pourrez profiter des 128Go disponibles et aurez également la possibilité d'utiliser une carte SD puisqu'un port est prévu à cet effet. Vous pouvez retrouver toutes les spécificités techniques du smartphone sur le site officiel de l'opérateur.

En ce qui concerne les aspects pratiques, le Samsung Galaxy A22 5G pourra vous être envoyé sous 24 à 48 heures et de manière gratuite si vous optez pour la livraison en point relais. Votre carte SIM ne vous coûtera que l'unique somme de 1€. Enfin, vous bénéficierez d'une garantie de 2 ans à compter de la date d'achat !

Le forfait 100Go dès 15€ par mois

L'offre mobile associée au RED DEAL est le forfait RED 100Go à 15€ par mois. Nous vous rappelons que vous devrez vous engager sur une durée minimale de 24 mois pour pouvoir bénéficier de cette offre promotionnelle.

Vous souhaitez optimiser votre navigation internet ? La vitesse 5G est disponible en option pour la somme supplémentaire de 5€ par mois !

Avec ce forfait RED, vous pourrez alors surfer sur le web à hauteur de 100Go en 4G ou en 5G selon votre choix depuis la France métropolitaine. Lors de vos séjours au sien de l'Union européenne, des DOM, de Suisse ou encore en Andorre, vous disposerez de 15Go supplémentaires dédiés à votre connexion depuis ces destinations.

Depuis l'ensemble des zones précitées, vous pourrez également profiter de l'illimité pour communiquer autant que vous le voulez. Plus précisément depuis la Métropole, vous pourrez appeler sans compter vers les numéros métropolitains, d'Amérique du Nord et des DOM (excepté vers ceux de Mayotte) ainsi que vers les fixes de plus de 50 destinations !