Offres de lancement très alléchantes pour les smartphones Oppo Find X5 Series, jusqu’à 200 € remboursés

Les nouveaux smartphones de la série Oppo Find X5 sont désormais disponibles et pour l’occasion, la marque propose des offres de lancement jusqu’à 200 € remboursés pour l’achat d’un Find X5 Pro, entre autres. En voici tous les détails.

Les smartphones de la série Oppo Find X5 dont le Find X5 Lite, le Find X5 et le Find X5 Pro sont désormais disponibles à la vente. Le Find X5 Pro est proposé en noir ou en blanc avec une coque en céramique extrêmement résistante. Le Find X5 est également disponible en noir ou en blanc mais avec un revêtement en verre, au dos tandis que le Find X5 est décliné en noir ou en bleu.

Les offres de lancement pour la série Oppo Find X5

Pour profiter des offres de lancement, il suffit d’acheter un Find X5 Lite, un Find X5 ou un Find X5 Pro entre le 24 mars et le 30 avril 2022 et un accessoire de protection Oppo et/ou un objet connecté Oppo (montre, écouteurs, bracelet connecté) et/ou souscrivez à l’assurance mobile sur le site www.oppostore.fr ou dans l’une des enseignes participantes à l’opération et recevez jusqu’à :

200 € remboursés pour l’achat du OPPO Find X5 Pro et d’un accessoire OPPO et/ou d’un objet connecté OPPO et/ou d’un contrat d’assurance mobile (remboursement effectué sur le ou les produits complémentaires dans la limite d’un remboursement maximum de 200€)

100 € remboursés pour l’achat du OPPO Find X5 et d’un accessoire OPPO et/ou d’un objet connecté OPPO et/ou d’un contrat d’assurance mobile (remboursement effectué sur le ou les produits complémentaires dans la limite d’un remboursement maximum de 100€)

50 € remboursés pour l’achat du OPPO Find X5 Lite et d’un accessoire OPPO et/ou d’un objet connecté OPPO et/ou d’un contrat d’assurance mobile (remboursement effectué sur le ou les produits complémentaires dans la limite d’un remboursement maximum de 50€)

Oppo précise que l’achat des accessoires, objets connectés ou assurance doit être effectué dans la même enseigne que l’achat du smartphone. Remboursement effectué sur le ou les produits complémentaires (accessoire de protection OPPO et/ou objet connecté OPPO et/ou Assurance Mobile dans la limite de 3 mois de cotisations). Le montant remboursé ne peut dépasser le montant d’achat payé.

Le smartphone Oppo Find X5 Pro est proposé à un prix de 1299,90 €. Comptez sur un prix de 999,90 € pour le Find X5 et 499,90 € pour le Find X5 Lite.

Quelles caractéristiques techniques ?

Rappelons que le Oppo Find X5 Pro est animé par une puce Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 avec 12 Go de mémoire vive et 256 Go d’espace de stockage non extensibles avec un écran AMOLED incurvé de 6,7 pouces HDR10+ 120 Hz, compatible 5G, Wi-Fi 6, doté d’une batterie de 5000 mAh supportant la charge à 80 watts mais aussi la charge sans fil et inversé. Il profite de deux capteurs de 50 mégapixels au dos avec un capteur de 13 mégapixels pour un zoom optique 2x. Il est étanche et propose un son stéréo.

Le Find X5 est animé par la puce Qualcomm Snapdragon 888 avec 8 Go de mémoire vive et 256 Go d’espace de stockage interne. Il utilise un écran AMOLED de 6,5 pouces 120 Hz HDR10+. Il est compatible 5G, Wi-Fi 6 et dispose aussi de deux capteurs de 50 mégapixels au dos avec un capteur de 13 mégapixels avec un zoom optique 2x. Il est alimenté par une batterie de 4800 mAh supportant aussi la charge à 80 watts.

Enfin, le Find X5 Lite fonctionne grâce à la puce MediaTek Dimensity 900 avec 8 Go de mémoire vive et 256 Go d’espace de stockage avec la possibilité d’insérer une carte mémoire micro SD. Il a un écran de 6,43 pouces AMOLED HDR10+ 90 Hz et propose également la 5G et le Wi-Fi 6. Il dispose d’une batterie d’une capacité de 4500 mAh chargeable à 65 watts. Sa configuration photo est de 64+8+2 mégapixels au dos.