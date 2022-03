Alerte fin de promo ! Les trois forfaits mobiles sans engagement dès 5€ par mois de RED BY SFR

Les promos choc de RED by SFR prennent fin ce lundi 28 mars à minuit. C'est maintenant ou jamais pour profiter d'un forfait mobile sans engagement dès 5€ par mois sans condition de durée. De 5Go à 200Go d'internet, découvrez ces abonnements de téléphones pas chers dans cet article !

Un mini forfait pour 5 Go à 5 €/mois

Jusqu'au 28 mars inclus, l'opérateur RED by SFR propose un mini abonnement à seulement 5€ par mois sans condition de durée. Cette offre mobile sans engagement est idéale pour ceux ou celles qui utilisent occassionnellement l'internet mobile. Cet abonnement RED by SFR comprend en effet une enveloppe Web de 5 Go à consommer sur le réseau 4G de SFR dans l'hexagone. Vous pourrez communiquer sans compter, les appels, SMS et MMS sont sans limite aussi bien en France que depuis l'Europe et les DOM. Depuis ces zones citées précedemment, vous pourrrez naviguer sur la toile jusqu'à hauteur de 6Go par mois.

Un forfait mobile 100Go de 4G/5G dès 13 €/mois

Pour les plus connectés, l'opérateur RED by SFR commercialise un forfait mobile avec 100Go de 4G à seulement 13€ par mois ou encore à 18€ avec la 5G. Ce bon plan est valable sans condition de durée jusqu'au 28 mars inclus.

En craquant pour ce forfait RED avec ou sans l'option 5G, vous disposerez chaque mois de 100 Go dans l'Hexagone. Depuis l'Outre-Mer et depuis l'Union européenne, ce forfait de téléphone illimité inclut 14 Go de data. En matière de communications, les appels, SMS et MMS sont illimités en France métropolitaine, depuis les départements d'Outre-mer et depuis l'UE.

Un abonnement mobile 200 Go de 4G/5G à partir de 15 €/mois !

Vous voulez profiter davantage de gigas, RED met en avant un forfait XXL avec 200Go de données mobiles à seulement 15€ par mois en 4G ou encore à 20€ en 5G. Cette offre est aussi valable sans engagement et sans condition de durée jusqu'au 28 mars inclus.



En optant pour cette offre RED by SFR, vous disposerez de 200 Go sur le réseau de SFR den France métropolitaine et 17 Go de data (inclus) depuis l'Outre-Mer et depuis l'Union européenne. De plus, les appels, SMS et MMS sont à volonté que ce soit dans la métropole, depuis les départements d'Outre-mer ou depuis l'UE.