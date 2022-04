Les smartphones TCL 30 SE, TCL 30 et TCL 30+ sont maintenant disponibles à partir de 179 €

Fin février, TCL annonçait la mise sur le marché de plusieurs nouveaux téléphones portables d’entrée de gamme accessibles à un très large public car abordables sans trop de compromis sur la qualité ni les performances des composants. Ainsi, les modèles TCL 30 SE, TCL 30 et TCL 30+ sont maintenant disponibles.

Lors du MWC 2022 de Barcelone, TCL avait annoncé l’arrivée prochaine sur le marché de plusieurs nouveautés. Il s’agissait de la nouvelle gamme de smartphones TCL Série 30. Aujourd’hui, certains modèles de cette série sont disponibles en boutique : TCL 30 SE, TCL 30 et TCL 30+. Le plus abordable est le TCL 30 SE puisqu’il est proposé à 179 €. Il est équipé de la puce MediaTek Helio G25 associée à 4 Go de mémoire vive et une capacité de stockage de 64 Go ou 128 Go, selon la version choisie. Notez la présence d’une batterie de 5000 mAh ce qui est très intéressant pour prétendre à une bonne autonomie. La puissance de charge est limitée à 10 watts. Le TCL 30 SE dispose d’un capteur photo principal de 50 mégapixels avec deux capteurs de 2 mégapixels pour les prises de vue macro et le calcul de la profondeur de champ. L’écran est assez basique puisqu’il s’agit d’une dalle LCD sur 6,52 pouces avec une définition faible de 720x1600 pixels. Le mobile est compatible 4G, Wi-Fi n et NFC pour le paiement sans contact. Un lecteur d’empreinte digitale est installé à l’arrière du smartphone. Le TCL 30 SE est décliné en noir ou en bleu pour un prix de 179 € pour la version 64 Go et 199 € pour avoir 128 Go d’espace de stockage à partir du mois de mars.

Quelles configurations pour les TCL 30 et TCL 30+ ?

Le TCL 30 et le TCL 30+ ont exactement les mêmes dimensions soit 164,5x75,2 mm pour une épaisseur de 7,74 mm ce qui est assez remarquable lorsqu’on sait que les iPhone 13 font 7,65 mm de profil. Ils pèsent 184 grammes ce qui est en dessous de la moyenne des smartphones. Ils sont tous les deux animés par la puce MediaTek Helio G37 avec 4 Go de mémoire vive et 64 ou 128 Go d’espace de stockage extensibles avec une carte mémoire pour respectivement le TCL 30 et le TCL 30+. C’est d’ailleurs leur principale différence étant donné que le reste de la fiche technique est similaire entre les deux mobiles. Ils disposent de la même configuration photo, soit 50+2+2 mégapixels à l’arrière.

Les capteurs à selfie sont différents : un objectif de 8 mégapixels pour le TCL 30 et de 13 mégapixels pour le TCL 30+. Ils sont équipés du même écran, une dalle AMOLED de 6,7 pouces affichant une définition de 1080x2400 pixels à 60 Hz. Leur batterie a une capacité de 5010 mAh supportant la charge à 18 watts. Ils sont tous les deux compatibles 4G, NFC et Wi-Fi 802.11n avec une prise audio jack pour brancher un casque. Ils proposent un son stéréo et sont déclinés en noir ou en bleu. Le TCL 30 est proposé à un prix de 199 € alors que le TCL 30+ est disponible pour 229 €.