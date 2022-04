Un Oppo Find X5 Pro + en préparation ? Les caractéristiques techniques envisagées

La marque Oppo propose actuellement la série de smartphones Find X5 avec la version classique et le modèle Pro mais il semble qu’une autre mouture soit en cours de préparation, le Find X5 Pro + dont une source qui semble particulièrement bien renseignée lâche toutes les caractéristiques techniques. En voici tous les détails.

Les smartphones Oppo Find X5 Lite, Find X5 et Find X5 Pro ont été officiellement présentés fin février dernier. Disponibles depuis quelques jours maintenant en boutique et sur les sites en ligne, ils pourraient toucher un large public grâce à des caractéristiques techniques pertinentes. Fin février, MediaTek publiait sur son site Internet un article présentant une autre version du Find X5 Pro embarquant un processeur MediaTek Dimensity 9000 avec 12 Go de RAM et les mêmes composants que la version proposée en France, avec une puce Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1. C’est sur le réseau social chinois Weibo qu’une personne plutôt bien renseignée a publié ce qui semble être les caractéristiques techniques d’un smartphone qui serait le Oppo Find X5 Pro +.

Oppo Find X5 acheter au meilleur prix Rakuten

499,90 € Rakuten

Rue du Commerce 959,41 € acheter Rue du Commerce

Amazon 999,00 € acheter Amazon Voir tous les prix

Quelques différences avec la version Pro

Selon le pronostiqueur, le Oppo Find X5 Pro + utiliserait un écran de 6,78 pouces AMOLED E6 (6,7 pouces pour le Find X5 Pro) avec des bords incurvés LTPO 2.0 avec une définition QHD+ et une fréquence de rafraîchissement adaptatif de 1 à 120 Hz. Il serait alimenté par le processeur Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 avec un maximum de 16 Go de mémoire vive contre 12 Go pour le Find X5 Pro. Il aurait jusqu’à 512 Go d’espace de stockage interne sachant que la version Pro dispose de 256 Go au maximum étant donné qu’on ne peut pas étendre la mémoire avec une carte micro SD. Le Oppo Find X5 Pro + disposerait de la puce d’optimisation de traitement d’image MariSilicon X NPU. Il serait fourni en énergie par une batterie d’une capacité de 5000 mAh, comme le Find X5 Pro mais pourrait supporter la charge à 150 watts là où le Pro va jusqu’à 80 watts. Il fonctionnerait sous Android 12 avec une surcouche logicielle ColorOS 12.1.

Un troisième capteur photo différent et un émetteur infrarouge ?

Pour les photos, le Find X5 Pro + embarquerait les deux mêmes capteurs de 50 mégapixels que le Pro, soit un Sony IMX789 et un Sony IMX766 mais avec un objectif de 64 mégapixels périscopique capable de faire un zoom optique 5x stabilisé optiquement contre un capteur de 13 mégapixels avec un zoom optique 2x sur le Find X5 Pro. Le mobile proposerait un son stéréo, un lecteur d’empreinte digitale à ultrason, une connectivité 5G, Wi-Fi 6 et NFC et une certification IP68. Le pronostiqueur pense savoir que le mobile disposerait d’un émetteur infrarouge sur la tranche supérieure ce qui est assez étonnant vu qu’aucun smartphone de la marque n’en est équipé à la différence de tous les mobiles Xiaomi. La source de ces caractéristiques ne se prononce pas sur une date de présentation de ce Oppo Find X5 Pro + qui, s’il était avéré, serait un appareil sans compromis au sein duquel le fabricant aurait mis tout son savoir-faire avec de proposer le meilleur des technologies.