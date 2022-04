OnePlus Ace, avec une charge très rapide à 150 watts, toutes les caractéristiques techniques

Selon plusieurs sources, la marque OnePlus serait sur le point de dévoiler un nouveau smartphone de milieu de gamme mais qui présenterait la particularité de pouvoir être rechargé à une puissance de 150 watts pour une charge totale de seulement 15 minutes. Ses détails techniques semblent avoir fuité. En voici tous les détails.

Nous savons que de nombreux fabricants de smartphones travaillent sur la possibilité pour l’utilisateur de charger de plus en plus rapidement la batterie de leur mobile. Dans cette course à l’énergie rapidement acquise, Oppo a annoncé lors du MWC de Barcelone que le premier téléphone doté d’une possibilité de charge à 150 watts serait de la marque OnePlus. Nous savons que le realme GT Neo 3 sera équipé de cette technologie et le OnePlus Nord 3, une copie technique du realme, est pressenti pour l’embarquer aussi. Ce dernier devrait être disponible prochainement en Europe et notamment en France. Par contre, un autre mobile, le OnePlus Ace, devrait être réservé au marché chinois uniquement. Il serait capable de supporter la charge à 150 watts.

Les autres caractéristiques techniques

Selon le leaker Whylab, le OnePlus Ace serait animé par une puce MediaTek Dimensity 8100 prometteuse de très bonnes performances pour une consommation bien moindre que les chipsets précédents. Il aurait un écran AMOLED de 6,7 pouces 1080x2412 pixels et embarquerait une configuration photo basée sur trois capteurs dont un module principal serait un 50 mégapixels Sony IMX766 déjà vu sur de nombreux appareils notamment certains haut de gamme. La batterie aurait une capacité de 4500 mAh. Comme évoqué un peu plus haut, le OnePlus Ace devrait être proposé uniquement en Chine mais nous devrions avoir droit au OnePlus Nord 3, chez nous avec la possibilité d’une charge à 150 watts.