Realme 9 Pro+ Free Fire Limited Edition en approche pour les fans du jeu mais pas que

La marque realme vient de communiquer sur un nouveau smartphone, le realme 9 Pro+ Free Fire Limited Edition qui est une version spéciale du realme 9 Pro+. Il vient d’être officialisé en Thaïlande avant, espérons-le une annonce pour notre marché. Nous connaissons ses caractéristiques et en saurons plus le 21 avril.

Le nouveau smartphone realme 9 Pro+ a été officiellement dévoilé le 17 février dernier avec les autres realme 9i et realme 9 Pro. Il s’agit d’un modèle de milieu de gamme qui veut jouer dans la cour des Premium avec une fiche technique plutôt intéressante. Mais, la marque a décidé de proposer sur certains marchés une version spéciale de ce smartphone. En effet, realme vient de rendre officielle le realme 9 Pro+ Free Fire Limited Edition en Thaïlande. Une annonce est aussi prévue le 21 avril prochain pour les détails pour les marchés européens. En attendant, comme on peut s’en douter, ce mobile est donc à la gloire du jeu Free Fire. Pour cela, l’appareil est livré dans un packing spécifique et personnalisé contenant des cartes, des autocollants et d’autres goodies à l’image du jeu. Notez également que l’appareil se couvre d’un design particulier, aussi avec l’inscription du nom du jeu à l’arrière.

Quelles caractéristiques techniques ?

Sinon, techniquement, le realme 9 Pro+ Free Fire Limited Edition est strictement identique au modèle classique. Rappelons qu’il est équipé d’un écran AMOLED de 6,4 pouces 1080x2400 pixels avec une fréquence de rafraîchissement de 90 Hz. Il est animé par une puce MediaTek Dimensity 920 avec une batterie de 4500 mAh supportant la charge à 60 watts. Il dispose de trois capteurs au dos avec un module principal de 50 mégapixels stabilisé, un Sony IMX766 que l’on trouve habituellement sur des modèles haut de gamme. Il profite également d’un capteur ultra grand-angle de 8 mégapixels et d’un capteur de 2 mégapixels pour les prises de vue en mode macro. Le smartphone fonctionne sous Android 12 avec une surcouche logicielle realme UI 3. Le realme 9 Pro+ Free Fire Limited Edition embarque 8 Go de mémoire vive et une capacité de stockage interne de 128 Go. Les versions commercialisées par realme pour le realme 9 Pro+ classique sont de 6+128 Go à 379,99 € et 8+256 Go à 429,99 €. Reste à connaître le prix de cette version spéciale. La réponse devrait tomber le 21 avril prochain.