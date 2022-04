Le nouveau Samsung Galaxy A53 5G est déjà en promotion !

Le tout nouveau smartphone de Samsung, le Galaxy A53 5G profite déjà d’une remise immédiate qui fait baisser son prix. Si vous souhaitez l’acheter au meilleur prix, nous vous conseillons de foncer chez RED by SFR. On vous donne tous les détails de ce bon plan !

Bon Plan : le Samsung Galaxy A53 5G voit déjà son prix baisser

Si l’offre promotionnelle concernant le Xiaomi 11T 5G n’était pas faite pour vous, celle concernant le dernier smartphone Samsung devrait vous plaire. Grâce à une remise immédiate offerte par l’opérateur RED by SFR, le prix du Samsung Galaxy A53 est en baisse. Que vous soyez ou non déjà client RED, vous pourrez en profiter. Cette offre promotionnelle est accessible à tous ! Ainsi, après une réduction de 20€, il est possible d’acheter le Galaxy A53 à 439€ au lieu de 459€. Sorti il y a quelques semaines et déjà en promotion, c’est assez incroyable !

C’est le bon moment pour changer de smartphone et craquer pour un téléphone Samsung. Chez RED, tous les modèles sont neufs et débloqués. Utiliser votre Samsung Galaxy avec n’importe quel opérateur que RED. Sachez que vous n’êtes pas obligés de souscrire à un forfait mobile pour acheter ce Samsung à petit prix. Si toute fois vous avez également envie de faire des économies sur votre forfait mobile, découvrez les offres BIG RED de l’opérateur. Choisissez parmi ces trois offres : 5 Go à 5€, 100 Go à 13€ ou encore 200 Go à 15€.

Samsung Galaxy A53 : toutes les caractéristiques du tout nouveau Samsung

Quatre couleurs différentes sont proposées pour le Samsung Galaxy A53 5G (noir, blanc, bleu et rose). Il a un poids de 189 g et a pour dimensions 159.6 x 74.8 x 8.1 mm. Concernant l'étanchéité de votre portable, ce smartphone est certifié par la norme IP67, une assurance contre les poussières et l'eau. Concernant la connectique, il comprend un port USB Type-C 2.0. Vous pourrez utiliser une carte nano SIM sur votre mobile. Le smartphone Galaxy A53 5G propose un écran Super AMOLED avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz, 6,50 pouces de diagonale et 2400 X 1080 px de définition. À noter que l'écran est également doté d'un moteur de reconnaissance faciale pour le déverrouiller et d'un capteur d'empreinte digitale.

Sous le capot, l'appareil opte pour la puce Exynos 1280, épaulée par une RAM de 6 Go et par un espace de stockage de 128 Go. Cette puce possède un processeur 8 cœurs cadencé à 2,4 GHz. Le portable est par ailleurs équipé d'une puce graphique Mali G68 MC4. D'un point de vue du réseau et de la connectivité, l'appareil intègre la 4G et la 5G ainsi que le wifi 5 (ac). Le mobile utilise Android 12. Sa batterie d'une capacité de 5 000 mAh se recharge avec la charge rapide 25 W.

Voilà quelques infos qui intéresseront les photographes passionnés : cinq objectifs sont présents sur le Galaxy A53 5G, quatre à l'arrière, un à l'avant. L'objectif principal se caractérise par une résolution de 64 Mpx et par une ouverture relative de f/1.8. Pour sa part, le deuxième objectif arrière est doté de 12 Mpx de résolution et d'une ouverture relative de f/2.2. Le troisième objectif arrière possède, lui, une résolution de 5 Mpx et une ouverture relative de f/2.2. Le dernier objectif arrière intègre quant à lui 5 Mpx de résolution et une ouverture relative de f2. 4. L’objectif frontal se caractérise pour sa part par une résolution de 32 Mpx. Cet appareil est doté d'un stabilisateur optique. En ce qui concerne les clips vidéo, le portable peut filmer en 4k.