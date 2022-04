Apple augmente la cadence de production de ses iPhone 13 Pro et iPhone 13 Pro Max pour faire face à la demande accrue

Le journal sud-coréen The Elec vient de publier un nouveau rapport qui explique que le géant américain Apple a revu ses commandes à la hausse pour faire face à la demande qui s'accrut ces derniers mois.

Apple a lancé sa nouvelle gamme de smartphones iPhone 13 en septembre dernier et ils sont disponibles depuis plusieurs mois maintenant en boutique et en ligne. Il s’agit des modèles iPhone 13 mini, iPhone 13, iPhone 13 Pro et iPhone 13 Pro Max. Si le premier ne semble pas avoir vraiment trouvé son public, les deux versions les plus haut de gamme, le Pro et le Pro Max remporterait un vif succès. Il serait tellement important que la marque devrait revoir ses commandes à la hausse auprès de ses fournisseurs afin de pouvoir répondre à la demande croissante pour ses appareils.

Plus d’unités commandées

En effet, selon le dernier rapport publié par le média sud-coréen, The Elec, Apple aurait augmenté sa commande d’iPhone 13 Pro et d’iPhone 13 Pro Max pour ce second trimestre de l’année 2022. Pour le premier, Apple avait commandé un million d’iPhone 13 Pro et 3,5 millions d’unités du Pro Max ont été produites. Pour le deuxième trimestre, Apple souhaite voir le modèle Pro à 8 millions de commandes alors que la version Pro Max passerait à 6,5 millions d’unités produites. Selon la banque d’investissement JP Morgan, malgré divers problèmes d’offres et de demandes, les quatre séries d’iPhone 13 sont en stock chez les opérateurs américains mais les versions Pro et Pro Max sont en nombre insuffisant par rapport aux autres modèles. Ils ont été commandés, à la base, en moindre quantité que les iPhone 13 mini et iPhone 13.

Pour l’iPhone SE 5G 2022, c’est plutôt l’inverse puisque la marque américaine a récemment annoncé avoir pris la décision de réduire sa production de 20% pour le deuxième trimestre 2022. Cela représenterait une moindre production d’environ 2 à 3 millions d’unités, selon The Elec. Quoiqu’il en soit les ventes se portent bien puisque le nombre d'expéditions d’iPhone serait similaire à la même période l’an dernier alors que le deuxième trimestre devrait avoir atteint 5 millions d’unités de plus que les 46 millions d’exemplaires expédiés au cours du deuxième trimestre 2021.