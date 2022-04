Les caractéristiques de la batterie du prochain Samsung Galaxy Z Fold4 dévoilée avant l’heure

Alors que la présentation officielle est attendue dans les prochains mois, les détails se dévoilent sur le futur smartphone pliant Samsung Galaxy Z Fold4. Le dernier en date concerne les caractéristiques de la batterie qui l'alimente. En voici tous les détails.

Actuellement, le smartphone pliant Samsung Galaxy Z Fold3 est équipé d’une batterie ayant une capacité de 4400 mAh. Elle est, plus précisément, divisée en deux unités distinctes. Elle est capable de supporter une charge à une puissance de 25 watts. Rappelons que le mobile est également apte à se recharger par induction, donc sans fil et à proposer également la charge inversée pour redonner de l’énergie à des objets connectés, comme des écouteurs, par exemple. Le nouveau modèle devrait arriver dans les prochains mois. Si les détails techniques sont encore peu nombreux, nous venons toutefois d’apprendre que le mobile Galaxy Z Fold4 s’appuiera sur la présence de deux unités d’énergie.

Deux unités de batterie pour une capacité totale similaire au précédent

En effet, une certification Safety Korea révèle que le mobile utilisera deux batteries à cause notamment de sa conception de smartphone pliant. Toutefois, il faut aussi reconnaître que de plus en plus de mobiles ont des batteries divisées en deux unités comme certains appareils haut de gamme permettant ainsi de proposer des vitesses de charge de plus en plus rapides et une limitation de la surchauffe de l’unité de stockage d’énergie. Selon le site GalaxyClub, le smartphone sera plus fin que son prédécesseur et, surtout, la capacité de la batterie ne changerait pas. Plus précisément, la première unité de batterie aurait été évaluée à 2002 mAh alors que la deuxième aurait une capacité nominale de 2268 mAh. Nous aurions donc une capacité totale de 4268 mAh, correspondant à celle du Galaxy Z Fold3. Rappelons qu’en matière de communication, les constructeurs annoncent les capacités typiques et non pas nominales. Pour le Galaxy Z Fold3, la capacité annoncée par Samsung est de 4400 mAh. Le Galaxy Z Fold4 aura donc la même capacité mais sera plus fin que l’ancien.

Il reste encore beaucoup de temps avant que les Galaxy Z Fold4 et Galaxy Z Flip4 soient officialisés et gageons que d’ici là, nous aurons certainement vent d’autres caractéristiques techniques et des preuves factuelles de la fiche technique pressentie.

