Le Xiaomi Redmi Note 11 est encore moins cher grâce à cette promotion

Si vous cherchez où acheter le Xiaomi Redmi Note 11 au meilleur prix, nous connaissons la réponse à cette question ! Vous le trouverez au prix le plus bas sur la boutique Xiaomi d’Amazon. Il est en effet moins cher sur Amazon que sur le site du constructeur. On vous détaille dans la suite cette offre pour que vous puissiez en profiter au plus vite.

Le Xiaomi Redmi Note 11 est au meilleur prix sur la boutique Xiaomi d’Amazon

Si vous n’avez pas le budget pour acheter le Samsung Galaxy A52s en promotion, vous pourrez certainement vous offrir le tout dernier Xiaomi Redmi Note 11. Sorti en décembre 2021, il offre un rapport qualité-prix imbattable. Il devient aussi accessible que son prédécesseur le Xiaomi Redmi Note 10 qui avait remporté un large succès. Il est déjà possible de le trouver à prix plus bas que lors de son lancement, il y a quelques mois. En effet, nous l’avons découvert sur la boutique Xiaomi d’Amazon à 178.63€ alors qu’il est vendu généralement à 199.90€. Toute économie est bonne à prendre !

Le vendeur lui-même est Xiaomi. Réalisez ainsi votre achat en toute sécurité et soyez certain de recevoir un smartphone neuf, débloqué et conforme. Profitez en plus de tous les services Amazon comme la livraison et les retours gratuits ainsi qu’un paiement en 4 fois. Le Xiaomi Redmi Note 11 reste un choix sûr lorsque l’on ne souhaite pas dépenser plus de 200€ pour changer de smartphone.

Les principales caractéristiques du Xiaomi Redmi Note 11

Le Xiaomi Redmi Note 11 à petit prix est gris. Il pèse 179 g et mesure 159,87 x 73,87 x 8,09 mm. Concernant l'étanchéité de votre portable, ce smartphone est certifié par la norme IP53 : il résiste à la poussière et est protégé contre l'eau. Un port jack et un port USB Type-C 2.0 sont disponibles sur l'appareil. Ce portable propose deux emplacements pour les cartes nano SIM. Au niveau de l'écran, le smartphone Redmi Note 11 est doté d'une dalle Amoled avec 2400 X 1080 px de définition, un taux de rafraîchissement de 90 Hz et 6,43 pouces de diagonale. À noter que l'écran est par ailleurs enrichi d'un lecteur d'empreinte digitale pour vous authentifier et d'un moteur de reconnaissance faciale.

Cinq objectifs sont présents sur le Redmi Note 11 au niveau de l'appareil photo, quatre à l'arrière, un module frontal. L'objectif principal possède une résolution de 50 Mpx et une ouverture relative de f/1.8. Le deuxième objectif arrière est doté, lui, d'une résolution de 8 Mpx et d'une ouverture relative de f/2.2. Quant au troisième objectif arrière, il a 2 Mpx de résolution et une ouverture relative de f/2.4. Le dernier objectif arrière se caractérise quant à lui par une résolution de 2 Mpx et par une ouverture relative de f2. 4. Le seul objectif avant intègre pour sa part 13 Mpx de résolution. Grâce à ce mobile, enregistrez vos clips vidéo en 1080p. Un stabilisateur électronique vous assurera la qualité de vos photos.

Sous le capot, l'appareil opte pour la puce Snapdragon 680. Cette puce a un processeur 8 cœurs cadencé à 2,4 GHz ainsi qu'une puce graphique Adreno 610. Sur le plan de la RAM, elle offre un espace de 4 Go et par un espace de stockage 64 Go. Du côté de la connectivité et du réseau, l'appareil propose la 4G ainsi que le wifi 5 (ac). Le mobile est livré sous Android 11. La batterie de ce smartphone est équipée de 5 000 mAh de capacité. Pour charger votre portable à tout moment, tirez parti de la charge rapide 33 W.