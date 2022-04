Samsung Galaxy A52s : avec 80€ de remise immédiate, il devient vraiment moins cher !

Envie d’un smartphone Samsung pas cher ? La promotion concernant le Samsung Galaxy A52s devrait vous plaire. Samsung le propose avec une remise immédiate de 80€. Avec une fiche technique solide et un petit prix, ce modèle vous donnera entière satisfaction. Voici tous les détails de cette offre promotionnelle.

Une remise immédiate fait chuter le prix du Samsung Galaxy A52s

En ce moment le Samsung Galaxy A52s est en promotion chez le constructeur Samsung lui-même. Si vous êtes à la recherche d’un nouveau smartphone performant et abordable, nous vous conseillons vivement ce modèle. En ce moment, grâce à une remise immédiate de 80€ son prix est en chute libre. Il est ainsi disponible à 379€ au lieu de 459€. Il est devenu moins cher depuis la sortie du Samsung Galaxy A53.

En achetant votre smartphone directement chez Samsung soyez assurés de recevoir un smartphone neuf et conforme. En plus, le constructeur vous propose un paiement en 3 ou 4 fois sans frais, si vous le désirez. Vous pouvez également faire reprendre votre ancien smartphone même si son écran est cassé. Pour finir, la livraison et les retours sont gratuits, de quoi réaliser votre achat en toute sérénité !

Tout savoir sur les caractéristiques techniques du Samsung Galaxy A52s

Le Samsung Galaxy A52s 5G est disponible en promotion en noir. Les couleurs lavande et menthe sont pour le moment en rupture de stock. Il a un poids de 189 g et mesure 159.9 x 75.1 x 8.4 mm. Pour ce qui est de la connectique, il comprend un port jack et un port USB Type-C 2.0. Le portable est dual SIM (nano SIM). Le smartphone Galaxy A52s 5G est doté d'un écran Super Amoled d'un taux de rafraîchissement de 120 Hz, de 6,50 pouces de diagonale et d'une définition de 2400 X 1080 px. À noter que l'écran est aussi enrichi d'un capteur d'empreintes digitales pour le déverrouiller.

Nous retrouvons une puce Snapdragon 778G. Ce SoC intègre un processeur 8 cœurs cadencé à 2,4 GHz. Ce dernier est également équipé d'une puce graphique Adreno 642L. Du point de vue RAM, l'appareil offre un espace de 6 Go et 128 Go de stockage interne. Sur le plan du réseau et de la connectivité, l'appareil est équipé de la 5G ainsi que du wifi 5. Le mobile utilise Android 11. Pour recharger votre portable en un rien de temps, la batterie est compatible avec une charge rapide de 25 W. Du point de vue de l'autonomie, ce smartphone est doté d'une batterie de 4 500 mAh de capacité.

Le Galaxy A52s 5G embarque cinq modules photos, quatre à l'arrière, un module frontal. L'objectif principal se caractérise par 64 Mpx de résolution et par une ouverture relative de f/1.8. Pour sa part, le deuxième objectif arrière est doté d'une résolution de 12 Mpx et d'une ouverture relative de f/2.2. Le troisième objectif arrière possède quant à lui une résolution de 5 Mpx et une ouverture relative de f/2.4. Le dernier objectif arrière se caractérise, lui, par 5 Mpx de résolution et par une ouverture relative de f2. 4. L'objectif avant propose quant à lui une résolution de 32 Mpx. Capturez vos clips vidéo en 4k. Cet appareil est doté d'un stabilisateur électronique.