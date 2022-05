Des images du Xiaomi 12 Lite avant sa présentation officielle ainsi que ses principales caractéristiques

Après les annonces des Xiaomi 12 et Xiaomi 12 Pro, la marque chinoise pourrait prochainement officiellement présenter la version Lite. Des images du Xiaomi 12 Lite ont été divulguées sur Internet montrant son design et plusieurs sources pensent connaître une partie de sa fiche technique dont voici tous les détails.

Récemment, la marque Xiaomi a présenté officiellement deux nouveaux smartphones haut de gamme, le Xiaomi 12 et le Xiaomi 12 Pro. On connaît le fabricant pour ses capacités à créer des déclinaisons différentes de ces lignes de produits afin de toucher un public aussi large que possible. Ainsi, Xiaomi serait sur le point d’annoncer la commercialisation d’un autre membre de cette série 12, le Xiaomi 12 Lite. Comme bien souvent, c’est sur le réseau social que l’on trouve les premiers signes d’un nouveau smartphone avec, cette fois-ci des images de ce qui pourrait bien être le Xiaomi 12 Lite.

Xiaomi 12 Lite : Un design directement inspiré

Sur les images mises en ligne sur la toile, on peut voir une façade avec un écran assez large qui propose un poinçon au centre, tout en haut pour laisser de la place à un capteur photo frontal. On peut également voir les bords très plats de l’appareil, un peu comme le Motorola edge 20 ou le récent Oppo Reno7, par exemple, tous s’inspirant des iPhone 13 et iPhone 12 avant eux. Les boutons de mise en veille et de gestion du volume sont installés sur le profil droit. L'îlot des capteurs photo, au dos, est conçu sur une plaque de verre qui est dans le même coloris que le reste de l’arrière du smartphone. Celui-ci se montre particulièrement plat.

Le reste des caractéristiques techniques envisagées pour le Xiaomi 12 Lite

Plusieurs sources pensent savoir que le dos du Xiaomi 12 Lite accueille un capteur de 108 mégapixels qui pourrait ne pas être stabilisé pour limiter les bougés. Pour le reste des objectifs, il semble que le smartphone dispose d’un capteur grand-angle de 8 mégapixels et d’un capteur macro de 5 mégapixels. Le mobile serait alimenté par un processeur Qualcomm Snapdragon 778G avec une capacité de RAM de 8 Go. Il devrait être possible de profiter d’un peu plus de mémoire vive grâce à la fonction RAM Extended qui vient puiser dans la mémoire de stockage interne de l’appareil. Son écran devrait être un modèle AMOLED de 6,5 pouces avec une définition de 1080x2400 pixels et une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz pour des défilements fluides. Il serait doté d’une batterie ayant une capacité de 4500 mAh.

Nous attendons une prise de parole de Xiaomi à propos de ce nouveau combiné pour vérifier toutes ses rumeurs.