Des rendus réalistes et les caractéristiques du futur Motorola Moto g82 en fuite

La gamme de smartphones Motorola s’étoffe de mois en mois et devrait voir dans ses rangs le prochain smartphone Moto g82 dont plusieurs visuels et les caractéristiques techniques ont été percés à jour avant la présentation officielle. En voici tous les détails.

Le smartphone Motorola Moto g82 est actuellement connu en interne sous le nom de code Rhode 5G +. Il n’y a pas de précédent sur cette série alors que le fabricant propose les Moto g51 et g71 depuis quelques mois maintenant. Ce modèle se positionne comme un mobile de milieu de gamme. Les visuels publiés sur le site 91mobiles.com montre un appareil avec un bloc optique installé dans le coin supérieur à gauche et qui présente une forme ovoïdale, un peu comme le edge 30, par exemple. Il y a un port audio jack pour brancher un casque et le lecteur d’empreinte digitale est installé au niveau du bouton de mise en veille.

Une fiche technique connue avant l’heure ?

Techniquement, le Moto g81 serait animé par une puce Qualcomm Snapdragon 695 compatible 5G avec 4, 6 ou 8 Go de mémoire vive avec 128 Go d’espace de stockage. Il y aurait une batterie d’une capacité de 5000 mAh capable de supporter la charge 33 watts. Le mobile serait protégé contre les éclaboussures grâce à une certification IP52. L’écran serait une dalle AMOLED sur 6,55 pouces avec une définition 1080x2400 pixels et une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz ce qui est appréciable pour un modèle de milieu de gamme permettant ainsi de profiter de défilements fluides.

Pour la partie photo, le Moto g8E utiliserait trois capteurs au dos. Le module principal serait un capteur de 50 mégapixels stabilisé optiquement. Il y aurait aussi un capteur de 8 mégapixels pour les photos en mode ultra grand-angle et un dernier capteur de 2 mégapixels permettrait de réaliser des images macro, donc extrêmement proches du sujet. Pour les selfies, il y aurait un capteur de 16 mégapixels installé derrière un poinçon central au niveau de l’écran.

Nous attendons la présentation officielle de ce smartphone par la marque afin de confirmer ou d’infirmer ces rumeurs jugées très sérieuses ainsi que les dates de disponibilité et les prix des différentes configurations.