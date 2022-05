Les realme 9 et realme 9 5G sont officiels avec de gros capteurs photo

La marque realme vient d’annoncer officiellement la commercialisation de deux nouveaux dans la série des realme 9 avec le modèle « classique » realme 9 mais aussi une version realme 9 5G qui permet d’accéder aux très haut débit en situation de mobilité. Disponibles dès le 17 mai, à partir de 260 €, en voici tous les détails.

Après les annonces concernant les realme 9 Pro, realme 9 Pro+ et l’entrée de gamme realme 9i, la marque vient d’officialiser deux nouveaux smartphones dans cette série ; le realme 9 et le realme 9 5G. Il s’agit pour le fabricant de continuer son offensive sur le segment de l’entrée/milieu de gamme avec des appareils particulièrement abordables qui permettent tout de même de profiter de composants avancés comme des capteurs photo empruntés à des segments mieux configurés.

Ainsi, le nouveau realme 9 est un modèle 4G qui affiche un design conventionnel avec un bloc d’optique installé dans le coin supérieur à gauche. Il propose trois capteurs : 108+8+2 mégapixels à l’arrière et un objectif de 16 mégapixels en frontal, derrière un poinçon. L’écran utilise une dalle AMOLED 90 Hz sur 6,4 pouces à 1080x2400 pixels. Il est protégé contre les rayures avec la technologie Corning Gorilla Glass 5. La batterie du smartphone a une capacité de 5000 mAh supportant la charge à 33 watts ce qui devrait lui permettre de tenir au moins une bonne journée et demie avec une seule charge. Le realme 9 est animé par le processeur Qualcomm Snapdragon 680 avec 6 ou 8 Go de mémoire vive et 128 Go d’espace de stockage extensibles. Notez qu’il est possible d’ajouter virtuellement de la RAM grâce à la fonction RAM dynamique proposée dans les paramètres de l’appareil. Il y a une prise audio jack pour brancher un casque. L’appareil est compatible Wi-Fi 5, Bluetooth mais pas NFC. Un lecteur d’empreinte digitale est installé sous l’écran. Le realme 9 fonctionne sous Android 12 avec une surcouche logicielle realme UI 3.0. Il mesure 160,2x73,3x8 mm pour un poids de 178 grammes. La version embarquant 6 Go de RAM et 128 Go d’espace de stockage est proposée à un prix de 279,99 €. Comptez sur un tarif de 299,99 € pour la version 8+128 Go à partir du 17 mai.

Realme 9 5G, une configuration bien différente

Pour sa part, le realme 9 5G est un peu plus grand ayant des dimensions de 162,6x74,8x8,5 mm pour un poids de 188 grammes. Il propose un design assez conventionnel. Le realme 9 5G fonctionne grâce au processeur MediaTek Dimensity 810 avec 4 ou 6 Go de mémoire vive et une capacité de stockage interne de 128 Go extensibles via une carte mémoire. Une possibilité de profiter de 3 Go de RAM dynamique est disponible dans les paramètres. L’écran est de type LCD IPS de 6,5 pouces à 90 Hz avec une définition de 1080x2400 pixels. Pour prendre des photos, le realme 9 5G dispose de trois capteurs photo à l’arrière : 48+2+2 mégapixels avec un capteur frontal de 16 mégapixels. Il est compatible 5G, Wi-Fi 5 et Bluetooth mais ne supporte pas la technologie NFC pour le paiement sans contact, par exemple. Sa batterie a une capacité de 5000 mAh supportant la charge 18 watts. Pratique, il y a une prise audio jack et un lecteur d’empreinte digitale est installé sur le bouton de mise en veille, sur le profil. Le realme 9 5G est animé par Android 11 avec une surcouche logicielle realme UI 3.0. Sa configuration est nettement moins intéressante que celle du realme 9 au profit d’un accès à la 5G. À chacun de définir ses priorités.

Le nouveau smartphone realme 9 5G sera disponible à partir du 17 mai pour un prix de 259,99 € pour le modèle 4+64 Go alors que la version 4+128 Go sera proposée à un tarif de 279,99 €.