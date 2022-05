Incroyable, un Samsung Galaxy A32 5G gratuit avec un forfait RED by SFR !

Envie de faire des économies sur votre forfait mobile et en plus de profiter d’un nouveau smartphone Samsung à 0€ ? Ça parait fou, mais c’est tout à fait possible grâce au RED DEAL ! On vous explique tout de suite comment profiter de ce bon plan incroyable avant qu’il ne soit trop tard.

Un Samsung Galaxy A32 5G offert grâce au RED DEAL

Jusqu’au 30 mai prochain, c'est-à-dire lundi vous pouvez profiter du RED DEAL chez l’opérateur RED by SFR. Si vous ne connaissez pas ce type d’offre, on va tout de vous expliquer ce qu’il en est. En souscrivant à un forfait mobile 100Go à 15€/mois dans le cadre du RED DEAL, l’opérateur vous offre en cadeau un Samsung Galaxy A32. Ce smartphone d’une valeur de 329€ sera gratuit pour vous.

Avec ses 100 Go de data sur le réseau de SFR, et ce, en France métropolitaine, le forfait RED by SFR a tout pour vous convaincre. Par ailleurs, avec ses 15 Go de data depuis l'Outre-Mer et depuis l'Union européenne, ce forfait de téléphone illimité va en séduire plus d'un. Ses appels, SMS et MMS illimités vous permettront d'utiliser votre mobile en toute tranquillité, que ce soit dans la métropole, depuis les DOM ou depuis l'UE. Une version 5G de ce forfait existe également à 5€ de plus par mois.

Les caractéristiques de l’incontournable Samsung Galaxy A32

Le Samsung Galaxy A32 5G offert dans le cadre du RED DEAL est noir. Il pèse 205 g et a pour dimensions 164.2 x 76.1 x 9.1 mm. Le smartphone Galaxy A32 5G intègre un écran LCD avec une définition de 1600 X 720 px, 6,50 pouces de diagonale et un taux de rafraîchissement de 60 Hz. À noter que l'écran est par ailleurs équipé d'un capteur d'empreinte digitale.

Le mobile embarque la puce Mediatek MT6853 Dimensity 720 5G (7nm), épaulée par une RAM de 4 Go et par un espace de stockage interne de 128 Go. Cette puce propose un processeur 8 cœurs cadencé à 2 GHz. L'appareil est également doté d'une puce graphique Mali G57 MC3. En ce qui concerne la connectivité et le réseau, l'appareil est équipé de la 5G. Le mobile utilise Android 11. Ce smartphone est doté d'une batterie de 5 000 mAh de capacité avec charge rapide 15 W.

Son appareil photo est équipé de cinq modules photos, quatre à l'arrière et un à l'avant. L'objectif principal se caractérise par 48 Mpx de résolution et par une ouverture relative de f/1.8. Concernant le deuxième objectif arrière, il est doté d'une résolution de 8 Mpx et d'une ouverture relative de f/2.2. Le troisième objectif arrière possède, lui, une résolution de 5 Mpx et une ouverture relative de f/2.2. Quant à lui, le dernier objectif arrière intègre 2 Mpx de résolution et une ouverture relative de f/2.2. L'objectif frontal a pour sa part une résolution de 13 Mpx. D'un point de vue des clips vidéo, le portable est capable de filmer en 4K@30fps, 1080p@30/120fps. Cet appareil embarque un stabilisateur optique.