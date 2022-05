Google Pixel 6 : enfin une baisse de prix qui vaut le coup !

Rarement en promotion, le Google Pixel 6 voit pourtant son prix chuter aujourd’hui. C’est pourquoi cette promotion proposée par Rakuten vaut vraiment le détour. Si vous êtes intéressés par un smartphone Pixel de Google, vous serez ravis d’apprendre que le Pixel 6 bénéficie d’une remise immédiate de 129€ qui fait drastiquement baisser son prix. Voici tous les détails de cette offre incontournable !

La semaine démarre sur les chapeaux de roues avec une promotion smartphone exceptionnelle. Rarement vu en promotion, le Google Pixel 6 fait pourtant parler de lui ce matin grâce à une remise immédiate qui fait chuter son prix chez Rakuten. Avec une réduction de 129€, il est possible d’acheter le Pixel 6 pour 519.99€ seulement au lieu de 649€. Il sera donc moins cher chez Rakuten que sur le Google Store. C’est le bon moment pour se faire plaisir avec le tout dernier smartphone haut de gamme de Google.

Comme toujours chez Rakuten, vos achats vous rapportent de l’argent. En achetant votre Pixel sur le site de cette enseigne, recevez en plus 26€ sur votre cagnotte. Vous pourrez utiliser cette cagnotte pour réaliser un autre achat sur le site. Un petit bonus qui fait toujours plaisir. La livraison gratuite et rapide à domicile est également proposée ainsi qu’un paiement en plusieurs fois, à partir de 29.63€ par mois.

La fiche technique du Pixel 6, le smartphone premium de Google

Le Google Pixel 6 proposé en promotion est noir. Il pèse 207 g et mesure 158.6 x74. 8x8. 9 mm. Pas de panique concernant l'étanchéité de votre portable, ce smartphone est certifié par la norme IP68 : il présente une assurance contre les poussières et peut résister à l'eau. Le Pixel 6, smartphone de Google, est équipé d'un écran Oled de 6,40 pouces de diagonale, d'une définition de 2400 X 1080 px et d'un taux de rafraîchissement de 90 Hz.

Le mobile embarque la puce Tensor, appuyée par une RAM de 8 Go. Il est équipé d’une mémoire interne de 128 Go. L'appareil est doté d'un processeur 8 cœurs cadencé à 2,8 GHz ainsi que d'une puce graphique Mali G78. Sur le plan réseau et connectivité, l'appareil est doté de la 5G ainsi que du wifi 6. Le portable utilise Android 12. Côté autonomie, sa batterie est équipée de 4 614 mAh de capacité. Pour recharger votre mobile en un rien de temps, profitez de la charge sans fil et d'une charge rapide de 30 W.

L’appareil photo du Pixel 6 propose trois objectifs, deux à l'arrière et un à l'avant. L'objectif principal se caractérise par 50 Mpx de résolution et par une ouverture relative de f/1.85. Le second objectif arrière a quant à lui une résolution de 12 Mpx et une ouverture relative de f/2.2. Pour sa part, l'objectif frontal est doté de 8 Mpx de résolution. Avec ce portable, enregistrez vos clips vidéo en 4K@60 IPS. Un stabilisateur électronique vous assurera la qualité de vos photos.