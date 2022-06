Samsung Galaxy S22 : avec cette offre exceptionnelle, il devient beaucoup moins cher

A l’occasion de la fête des pères qui approche à grand pas, Samsung propose de très belles promotions sur ses smartphones. Le très premium Samsung Galaxy S22 en profite donc pour devenir plus accessible. En plus d’une offre de remboursement de 100€, recevez également un cadeau d’une valeur de 60€ pour toute commande du Galaxy S22 sur le site du constructeur. Découvrez les détails de cette offre dès maintenant.

Baisse de prix du Samsung Galaxy S22 grâce à cette offre promotionnelle

Envie d’un smartphone encore plus performant que le Samsung Galaxy A53 5G qui est en promotion ? Nous vous proposons de vous intéresser à l’offre concernant le smartphone le plus premium de chez Samsung, le Galaxy S22. A l’occasion de la fête des pères qui aura lieu le 19 juin prochain, le constructeur propose une offre promotionnelle très intéressante sur son site internet. Proposé à 859€, le Galaxy S22 profite d’une offre de remboursement de 100€. Ainsi, vous ne paierez au final votre téléphone 759€ seulement. Valable jusqu’au 30 juin, pour en bénéficier il vous suffit de soumettre votre demande sur le site de Samsung.

En plus de cette offre de remboursement, pour tout achat d’un Galaxy S22 avant le 21 juin prochain, un chargeur sans fil DUO d’une valeur de 60€ vous sera offert. Cet article s’ajoutera automatiquement au panier lors de votre commande pour une valeur de 0€.

Sachez également que Samsung vous offre 100€ de bonus sur la valeur de reprise de votre ancien appareil même si l’écran est cassé. Ainsi jusqu’au 30 juin, votre ancien téléphone peut vous faire gagner de l’argent.

Les caractéristiques principales du très performant Samsung Galaxy S22

L’offre citée ici concerne les 7 coloris suivants du Samsung Galaxy S22 : noir, crème, vert, gris, bleu, violet et rose. Il a un poids de 167 g et a pour dimensions 146 x 70.6 x 7.6 mm. Concernant l'étanchéité de votre portable, ce smartphone est certifié par la norme IP68, une assurance contre la poussière et l'eau. L'écran AMOLED du smartphone Galaxy S22 est équipé d'une dalle avec 1080 X 2340 px de définition, un taux de rafraîchissement de 120 Hz et 6,10 pouces de diagonale. À noter que l'écran est aussi enrichi d'un système de reconnaissance faciale pour le déverrouiller et d'un capteur d'empreinte digitale.

Quatre objectifs sont présents sur le Galaxy S22 sur le plan de l'appareil photo, trois à l'arrière, un module frontal. L'objectif principal intègre une résolution de 50 Mpx et une ouverture relative de f/1.8. Pour sa part, le deuxième objectif arrière est doté de 12 Mpx de résolution et d'une ouverture relative de f/2.2. Le dernier objectif arrière se caractérise, lui, par une résolution de 10 Mpx et par une ouverture relative de f/2.4. L'objectif avant se caractérise quant à lui par 10 Mpx de résolution. Ce mobile embarque un stabilisateur optique. En ce qui concerne les vidéos, le portable est capable de capturer en 8K@24 fps.

Sous le capot, le mobile embarque une puce Exynos 2200, appuyée par une RAM de 8 Go et par un espace de stockage de 128 Go. L'appareil est également doté d'un processeur 8 cœurs cadencé à 2,8 GHz ainsi que d'une puce graphique Xclipse 920. Pour ce qui est du réseau et de la connectivité, l'appareil possède la 4G et la 5G ainsi que le wifi 6. Le portable fonctionne sous Android 12. Du point de vue de l'endurance, il est alimenté par une batterie d'une capacité de 3 700 mAh. Pour charger votre mobile à tout moment, la batterie est compatible avec la charge sans fil et la charge rapide 25 W.