Samsung Galaxy A53 5G : un prix aussi bas, c’est du jamais vu !

On ne présente plus le digne successeur du Samsung Galaxy A52, le tout nouveau Samsung Galaxy A53 5G. Disponible depuis mars 2022, il est pourtant déjà en promotion et à prix vraiment canon chez Rakuten. Si vous souhaitez l’acheter au meilleur prix, on vous conseille vite de lire la suite et de foncer chez ce marchand avant qu’il ne soit trop tard !

Le Samsung Galaxy A53 5G est en promotion à 309€ au lieu de 459€

Si le Xiaomi Redmi Note 11 en promotion ne vous intéressait pas car vous êtes plutôt branchés Samsung, la nouvelle promotion qui vient de voir le jour chez Rakuten devrait cette fois-ci vous plaire. Sorti il y a 3 ans à peine, il est déjà possible de trouver le Samsung Galaxy A53 5G à prix canon. En effet, il est disponible sur le site de Rakuten à 309.99€ au lieu de 459€. Faites ainsi une économie immédiate de 149€. Les stocks sont certainement limités alors n’hésitez pas trop longtemps.

Comme toujours chez Rakuten, vos achats vous rapportent de l’argent. Recevez ainsi 15.50€ sur votre cagnotte que vous pourrez utiliser lors d’une prochaine commande pour vous faire plaisir. Cela peut être l’occasion de choisir de jolis accessoires pour votre Xiaomi. La livraison gratuite et le paiement en plusieurs fois sont deux services mis à votre disposition pour faciliter votre achat.

Les caractéristiques principales du Samsung Galaxy A53 5G

En lisant notre test du Samsung Galaxy A53 5G, apprenez en plus sur ce smartphone. En promotion, il se décline en noir. Il a un poids de 189 g et mesure 159.6 x 74.8 x 8.1 mm. Concernant l'étanchéité de votre portable, ce smartphone est certifié par la norme IP67, une assurance contre la poussière et l'eau. Le smartphone Galaxy A53 5G propose un écran Super AMOLED avec 2400 X 1080 px de définition, une diagonale de 6,50 pouces et 120 Hz de taux de rafraîchissement. À noter que l'écran est aussi enrichi d'un lecteur d'empreintes digitales et d'un moteur de reconnaissance faciale pour vous authentifier.

Pour ce qui est des performances, ce portable est équipé d'une puce Exynos 1280. Cette puce possède un processeur 8 cœurs cadencé à 2,4 GHz. Elle est par ailleurs dotée d'une puce graphique Mali G68 MC4. Cette dernière est épaulée par 6 Go de RAM et par un espace de stockage de 128 Go. D'un point de vue connectivité et réseau, l'appareil intègre la 4G et la 5G ainsi que le wifi 5 (ac). Android 12 est installé sur l'appareil. Côté endurance, ce smartphone est doté d'une batterie d'une capacité de 5 000 mAh. Pour recharger votre portable en un rien de temps, tirez parti de la charge rapide 25 W.

Cinq modules photos sont présents sur le Galaxy A53 5G, quatre modules arrière et un module frontal pour saisir des selfies réussis. L'objectif principal propose 64 Mpx de résolution et une ouverture relative de f/1.8. Concernant le deuxième objectif arrière, il intègre une résolution de 12 Mpx et une ouverture relative de f/2.2. Le troisième objectif arrière se caractérise pour sa part par une résolution de 5 Mpx et par une ouverture relative de f/2.2. Quant à lui, le dernier objectif arrière est doté de 5 Mpx de résolution et d'une ouverture relative de f2. 4. L'objectif avant se caractérise, lui, par une résolution de 32 Mpx. Sur le plan des clips vidéo, l'appareil peut capturer en 4k. Cet appareil est doté d'un stabilisateur optique.